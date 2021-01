“FARE PACE CON VALERIA? MI DEVE PRIMA CHIEDERE SCUSA PUBBLICAMENTE” – L’EX FIDANZATO DI VALERIONA MARINI, GIANLUIGI MARTINO: “SONO STATO DIPINTO COME UN APPROFITTATORE, UN MANTENUTO, ADDITATO COME GAY MANCO SIGNIFICASSE CRIMINALE” – “L'HO LASCIATA IO. A OTTOBRE È STATO UN CRESCENDO, PROBLEMI E LITI FINCHÉ...” – STASERA IL CONFRONTO DALLA D’URSO

Gabriella Sassone per Dagospia

gianluigi martino valeria marini 4

“Fare pace con Valeria? Mi deve prima chiedere scusa pubblicamente, lei, la sua famiglia e i suoi cosiddetti amici: sono stato denigrato in maniera assurda, dipinto come un approfittatore, un mantenuto, additato come gay, manco poi la parola gay significasse criminale.

Io non sono uno “scappato di casa”, vengo da un’ottima famiglia e in questa storia con Valeria ci ho creduto davvero tanto. Ero molto innamorato e anche lei lo era di me, tanto da essere gelosissima”.

Gianluigi Martino, 36 anni, fresco ex fidanzato e manager della stella bionda Valeria Marini, 53 anni, è un fiume in piena. Ferito e arrabbiato. Colpito al cuore ma non affondato. Orgoglioso fino al midollo, da buon calabrese doc.

valeria marini in questo mondo di ladri

Lui e Valeria si sono lasciati (“L’ho lasciata io”, precisa”) lo scorso ottobre, dopo una lite per un’ospitata televisiva che lui voleva farle evitare perché non le avrebbe dato il giusto rilievo.

Ma già da fine luglio erano iniziate le prime discussioni e le prime liti, anche se fino ad allora era andato tutto liscio come l’olio.

il culo di valeria marini in bambola di bigas luna

“Ad ottobre è stato un crescendo, problemi e liti continue, finchè non me ne sono andato”. I due non si vedono e non si sentono da allora. E finora si sono lanciati reciproche accuse e dardi avvelenati solo attraverso interviste varie&avariate, condite anche da annunci di diffide (mai arrivate).

Ma stasera Nostra Signora Barbara D’Urso, la Madonna paillettata della tv litigarella e urlata, stracult tra gli amanti dell’ultra trash, è riuscita nel miracolo: li farà finalmente incontrare per un confronto nel suo “Live – Non è la D’Urso”.

gianluigi martino valeria marini 1

Attesissimo, come l’arrivo di Walter Zenga che si sottoporrà all’inquisizione degli “sferati”, dopo essere planato venerdì nella Casa del “GfVip” per parlare dopo anni col figlio Andrea (avuto dal suo secondo matrimonio con Roberta Termali). Incontro che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti, vista la freddezza con cui Walter si è rivolto al figlio: piglio di un Mister abituato a comandare e non quello di un padre capace di farsi perdonare gli errori passati e dire un “ti voglio bene” riparatore prima che sia troppo troppo tardi.

Ma tornando all’incontro tra Valeria e Gianluigi, arriveranno le agognate scuse che lui attende o saranno ancora scintille tra i due e ne vedremo delle belle? Insomma, ci sono margini per ricucire questa che è stata un storia d’amore di 2 anni, bella e bruciante di passione?

valeria marini pamela prati 1

E la fine della loro unione cosa nasconde, liti e incomprensioni o altro? Lo abbiamo chiesto in anteprima a Gianluigi Martino, sempre più convinto (come me del resto) che un grande amore con una donna intelligente come la Marini non possa finire per delle chiacchiere di terze persone, sicuramente invidiose, che volevano allontanarlo dalla bionda diva andando a minare con falsità la sua immagine di uomo e professionista.

gianluigi martino e valeria marini foto di bacco (2)

“La verità è che Valeria ha sempre fatto gola a molti agenti, manager o presunti tali e finti amici per convenienza. Io avevo allontanato da lei tutta questa “corte dei miracoli”, compresi assistenti, segretarie e portaborsette, perchè mi occupavo di lei e dei suoi contratti lavorativi, essendo anche laureato in Giurisprudenza. Molta gente la sfruttava o per immagine e per farsi pubblicità o per avere percentuali sui suoi lavori, proponendole contratti svantaggiosi che lei accettava, pure se la sminuivano e non andavano a suo favore”.

Domanda: Partiamo dall’inizio Gianluigi: come è nata la vostra storia?

pamela prati e valeria marini al gf vip

Risposta: “Ci siamo conosciuti due anni fa ad una cena di lavoro, eravamo in quattro: io, il produttore tv Nando Moscariello con cui io lavoravo, l’avvocato Francesca Assumma e Valeria. Avevamo sottoposto a Valeria un nuovo format che avevamo ideato per lei. Tra noi due è scattato subito un feeling: a fine serata ci siamo scambiati i numeri di telefono e da lì ci siamo iniziati a sentire e incontrare.

Fino al festone di compleanno di Nando Moscariello all’Art Cafè, che avevo organizzato io, festa raccontata anche in tuo Cafonal su Dagospia. A fine serata io ho riaccompagnato a casa Valeria. Davanti al portone lei mi ha chiesto di entrare e lì è scattato il primo bacio.

valeria marini al suo arrivo all artcafe

Un colpo di fulmine. Il giorno seguente ci siamo rivisti, sono salito da lei è scattata la passione e in pratica lei non mi ha fatto più andare via. Anche perché mi aveva chiaramente detto che non dovevo più frequentare nessuna donna, visto che ormai stavamo insieme”.

D: E’ vero che tra voi c’era grande intesa e una passione travolgente tanto che vi lanciavate in effusioni bollenti anche nei camerini del Salone Margherita quando Valeria era la star dello spettacolo “La Presidente”?

R: “Sì è vero, una passione e un’intesa pazzesche, io avevo il testosterone a tremila, lei per me era come una calamita da cui non riuscivo a staccarmi. E poi condividevamo tutto, tanto che sono diventato il suo manager”.

D: E poi che è successo?

nando moscariello con valeria marini (4)

R: “I dissapori tra noi sono nati a fine luglio dopo la registrazione del secondo brano di Valeria, “Boom”, arrivato dopo il successo della sua prima canzone “Me gusta” che avevamo prodotto da soli. Da lì qualcuno è andato a sparlare di me e a mettere zizzania”.

D: Hanno messo in giro la voce che eri omosessuale?

R: “Non solo, ma anche che io stavo con Valeria per soldi manco fossi un mantenuto, e per visibilità che tra l’altro non ho avuto né mai voluto, visto che in 2 anni sono stato ospite nei programmi con Valeria 3 o 4 volte in tutto. E a dimostrazione che dico la verità voglio tirare fuori tutte le accuse che mi sono state fatte per smentire che sono gay”.

D: E’ vero che hai delle prove che ti stavano preparando un bel piattino avvelenato alle spalle ?

gianluigi martino valeria marini 5

R: “Sì, un losco individuo che gravita in questo ambiente voleva far scoppiare uno scandalo, una sorta di “Marini-Gate” , sulla scia dell’affaire “Pratiful” che ha tenuto banco per mesi”.

D: Un “Marini-Gate”? E come, scusa? Oddio, abbiamo rischiato grosso, come se non ci bastasse la pandemia, la crisi politica e economica..

R: “Un mio amico mi ha rigirato dei messaggi WhatsApp, anche vocali, in cui un ex manager di Valeria gli diceva di essere intenzionato ad organizzare uno scandalo, assoldando 3 o 4 ragazzotti da mandare in televisione a dire che erano stati fidanzati con me. Tanto per avvalorare le voci sulla mia “gaiezza”.

gianluigi martino valeria marini e nando moscariello foto di bacco

Ma ti rendi conto? Il tipo scriveva al mio amico cercando di coinvolgerlo ma senza sapere che ci conoscevamo bene: “Sai che bomba che facciamo scoppiare! Se ne parlerà per mesi e mesi. Io posso fare la Perricciolo e tu la Michelazzo”, riferendosi alle due ex socie ritenute all’epoca le anime dell’affaire Pamela Prati- Mark Caltagirone a cui evidentemente si voleva ispirare. Ma il mio amico lo ha subito frenato dicendo che era una follia pura”.

D: Beh va beh, io sono allibita! Per favore non dirmi il nome di questo personaggio che non lo voglio neanche sapere!

valeria marini in questo mondo di ladri

R: “A chi lo dici! Questi tipi dovrebbero essere espulsi dalla tv, la televisione dovrebbe essere il luogo dove vive l’arte e la verità, visto anche che la gente crede a tutto quello che vede e sente dalla scatola magica”.

D: E quando il tuo amico ti ha rigirato questi messaggi, dimostrazione di grande amicizia e stima direi, che cosa hai fatto?

R: “Io li ho mandati subito a Valeria spiegandole che i suoi presunti amici pur di eliminarmi dalla sua vita, visto che non riuscivano più a guadagnare soldi con lei, erano disposti ad infangare e sputtanare me. Perché alla fine io e lei eravamo una coppia a “conduzione familiare” visto che avevo eliminato assistenti, segretaria, manager. Ci sbrigavamo tutto da soli. E Valeria era contenta e guadagnava di più”.

valeria marini sorellina e il principe del sogno

D: E la Marini come ci è rimasta dinanzi a questi messaggi?

R: “Mi ha risposto che se volevo lavorare in questo ambiente dovevo avere il pelo sullo stomaco. E che lei non poteva litigare con persone che le portavano lavoro per la nostra relazione sentimentale”.

D: Scusa Gianluigi, io sono amica da anni di Valeria e so che è leale, sincera e generosa, dunque continuo a credere che un amore solido non può finire per chiacchiere insulse messe in giro da ipotetici nemici o rivali. Valeria ha parlato invece di “una cosa gravissima” che tu le avresti fatto che però non ha voluto rivelare… E “di mancanza di alcuni valori irrinunciabili, in primis il rispetto”..

valeria marini

R: “Ha detto pure in un’intervista che è meglio stare con il suo gatto che con me! Le avrei fatto una cosa gravissima? E quale? Io non ho mai fatto il pazzo, non le ho mai urlato contro, non le ho mai rubato soldi né la ho mai tradita, neanche quando stava nella Casa del “GfVip” e io ero rimasto a casa sua, occupandomi anche della madre che vive vicinissimo. Il bello è che queste malignità le hanno inculcate anche alla madre, che alla fine ha pensato che io facevo il mantenuto e miravo ai suoi soldi, sfruttandola. Ma Valeria alla fine lo aveva capito benissimo che queste fandonie erano state messe in giro ad arte per rompere il nostro rapporto”.

valeria marini bagaglino

D: Veramente i tuoi occhioni innamorati che brillavano quando hai accolto con un enorme fascio di rose bianche Valeria al Salone Margherita alla prima de “La Presidente” io ancora me li ricordo bene…

R: “Io ero il suo angelo custode, le sono stato vicino nei momenti difficili, la ho aiutata a superare un momento di fragilità prima e durante il lockdown, periodo in cui piangeva sempre per via di dissapori con la madre. Io Valeria la amavo veramente. Ora ho perso tutto: la felicità, l’amore e il lavoro.

gianluigi martino e valeria marini foto di bacco (1)

Da ottobre scorso non ci siamo più visti né sentiti. A Natale le ho mandato un messaggio di auguri e non mi ha nemmeno risposto. Ma un altro come me dove lo trova? Sto valutando con i miei legali se diffidare e denunciare queste persone per danni professionali e alla mia immagine, persone che mi hanno fatto del male. Ma spero che escano fuori da sole dimostrando coraggio. Non si tira il sasso per poi nascondere la mano”.

valeria marini pepe carvalho

D: Io spero che stasera dal confronto chez Barbara D’Urso voi due possiate uscire in pace e di nuovo in coppia. E poi chissà magari ti rivedrò a marzo sull’Isola dei Famosi di Ilary Blasi che ne dici? Magari proprio in coppia con Valeria, che dell’Isola è una veterana!

R: “C’è stato un contatto con la produzione in verità. Prima non ci sarei mai andato ma ora ben venga!”.

