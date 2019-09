“FARFALLINA? HO LA FARFALLONA” – ILARY BLASI SHOW A “VERISSIMO” TRA BATTUTE E DOPPI SENSI – "LA SCELTA DI TOTTI DI LASCIARE LA ROMA? GLIEL'APPOGGIO. LO SOSTERRÒ SEMPRE. LUI NON VORREBBE FARE L'ALLENATORE MA…" - POI AGGIUNGE: “DA DUE ANNI CI BACIAMO, INVECE PRIMA I SERVIZI DELLE RIVISTE ERANO SEMPRE SU PRESUNTI LITIGI E MUSI LUNGHI” – VIDEO

Ilary Blasi a Verissimo infila una gaffe hot dietro l'altra. Ospite di Silvia Toffanin, già dall'ingresso in studio non riesce a contenere la sua carica esplosiva. Il primo ingresso, infatti, è fuori scaletta: la Blasi ruba la scena alla padrona di casa per presentare l'ospite Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici. Vestita di un abito tailleur con un profondo spacco, la moglie di Francesco Totti si accomoda sullo sgabello che le è stato assegnato e tira su la gonna per non restare del tutto scoperta.

La Toffanin controlla che sia tutto a posto, poi commenta: «Tanto tu non hai la farfallina», facendo riferimento all'ormai famoso tatuaggio di Belen Rodriguez. Ilary Blasi risponde prontamente: «No, io ho la farfallona». Gelo in studio, ma la Toffanin insiste a rimarcare il doppio senso: «L'avete capita la battuta?». L'intervista prosegue parlando della scelta di Francesco Totti di lasciare la Roma anche come dirigente. Ilary commenta: «Gliel'appoggio», intendendo che condivide in pieno le scelte del marito. Ma la Toffanin vede del marcio anche qui...

A proposito del marito Francesco Totti, la Blasi ha detto alla Toffanin: «So che il suo addio alla Roma ha fatto molto scalpore, io lo sosterrò sempre. Lui non vorrebbe fare l'allenatore, non lo vedo in quel ruolo e vorrebbe stare sempre con la famiglia». E aggiunge: «Da due anni a questa parte, ci baciamo: veniamo immortalati sempre così mentre siamo in vacanza, invece prima i servizi delle riviste erano sempre su presunti litigi e musi lunghi».

Si parla poi della vita pubblica, ma anche della famiglia. «Solo questa estate sono diventata davvero social, ora se ho qualcosa di divertente da raccontare, lo faccio volentieri, così come Francesco. Il matrimonio di mia sorella Silvia, questa estate, è stato speciale: lei è la più grande di noi tre sorelle, aveva già dei figli ma era una "peccatrice", perché non era sposata. Anche se per me, lo era già. Mancava solo lei, è stato emozionante».

Ilary Blasi fa una gaffe su Belen, archivia un’estate da protagonista, si prepara ad una nuova avventura in tv e rivela un aneddoto inedito sul rapporto tra lei e il suo partner televisivo di sempre, Alvin.

Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la bionda conduttrice romana, scatenata, ha parlato a ruota libera del bel momento che sta vivendo, sia dal punto di vista professionale che da quello personale.

Archiviata un’estate che l’ha vista protagonista anche grazie all’inedita, massiccia, presenza sui social, la Blasi ora è carica per affrontare la nuova sfida: Eurogames il nuovo programma che esordirà su Canale 5 giovedì 19 settembre.

L’esordio dell’intervista è vulcanico: Ilary si presenta in trasmissione indossando un lungo vestito con spacco profondissimo, e la padrona di casa la provoca: “Anche tu hai una farfallina” con riferimento al famoso tatuaggio di Belen, “no, io ho la farfallona!” risponde lady Totti, spiazzando la conduttrice, che si affretta a cambiare discorso e ad allontanarsi da territori un po’ troppo hot per la fascia pomeridiana e chiedendo all’amica- collega di come sia andata la sua vivacissima estate.

“È stata un’estate bellissima -conferma Ilary – mi sono veramente divertita tanto tra mare, feste, aperitivi e tramonti”.

Un’estate che l’ha vista sbarcare finalmente sui social, per la gioia dei suoi tanti fan: “Ebbene sì: anch’io, a grande richiesta, alla fine, sono diventata social e ho avuto il mio bel da fare a postare foto, post e stories”.

Tra i più apprezzati post, ovviamente, quelli attraverso cui Ilary racconta la quotidianità condivisa con il marito, Francesco Totti. L’ex calciatore, dopo aver detto addio al calcio giocato, quest’anno ha anche dato le dimissioni da dirigente dell’A S Roma e, libero da impegni, è quindi sempre più presente in casa e nella vita della sua famiglia. “Quest’estate abbiamo condiviso tanto tempo e tante cose”, racconta la showgirl, “Francesco è sempre più presente, ma noi siamo ormai una coppia molto ben rodata. Stiamo insieme da più di venti anni e ognuno ha i suoi spazi, ci amalgamiamo più che bene”.

