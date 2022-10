“È UN FATTO DI AMICIZIA” – MAURIZIO CROZZA TORNA A VESTIRE I PANNI DI CIÒ CHE RESTA DI BERLUSCONI: “NON SONO MAI STATO ARRABBIATO, HO GRANDE STIMA DEL MIO AMICO ‘LA RUSSA-VAFFANCULO’, PERCHÉ L’HO SEMPRE CHIAMATO COSÌ” – “SE C’È UNA COSA CHE MI DÀ FASTIDIO È L’ARROGANZA DELLA SIGNORA MELONI, CHE METTE I VETI A MIO PADRE, LICIA RONZULLI…” - VIDEO

maurizio crozza imita silvio berlusconi 3

Maurizio Crozza torna nei panni di Silvio Berlusconi . Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - si giustifica sulle esternazioni contro Ignazio La Russa:

"Non sono mai stato arrabbiato, io ho una grande stima del mio amico ‘La Russa-Vaffanculo’ perché l’ho sempre chiamato così… è un fatto di amicizia!", sostiene Crozza nei panni del Cavaliere. “Live streaming ed episodi completi su discovery+”

giorgia meloni silvio berlusconi

