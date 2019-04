“FEDEZ HA BISOGNO DI UN ESORCISTA” – LA PROPOSTA CHOC DI UN MOVIMENTO CATTOLICO AL RAPPER CHE AVEVA POLEMIZZATO SUL CONGRESSO DELLE FAMIGLIE (“GAY CONTRO NATURA? E UNO CHE CAMMINA SULL'ACQUA NON LO È?”) – IL PRESIDENTE DE “I PESCATORI DI PACE”: “INVITO FEDEZ A VENIRE A MESSA CON ME E MAGARI A CONFESSARSI PER CANCELLARE IL SUO CONTINUO PECCARE. IL MONDO NEL QUALE È ENTRATO COMPORTA DEI PREZZI DA PAGARE. AD ESEMPIO, STARE DALLA PARTE DELLE LOBBY MASSONICHE…” (CIAO CORE!)

I Pescatori di Pace invitano alla conversione Fedez, se necessario anche con l'aiuto di un esorcista. La proposta viene da Lorenzo Damiano, presidente del movimento cattolico, a pochi giorni dall'arrivo in Veneto del rapper per due concerti, il 13 aprile a Padova e il 14 a Conegliano (Treviso). Damiano e Fedez avevano polemizzato dopo le dichiarazioni del cantante in difesa degli omosessuali («Gay contro natura? E uno che cammina sull'acqua non lo è?») nei giorni del Congresso della famiglia di Verona.

«Lo invito a venire a messa con me e magari a confessarsi per cancellare il suo continuo peccare - sottolinea Damiano -. Fedez è un ragazzo che ha un bisogno estremo di Dio. Per se stesso, per la sua anima e per il bene della sua famiglia farebbe bene immediatamente ad allontanarsi da tutto ciò che lo porta a mettersi contro il Signore».

Damiano afferma di sapere bene «che il mondo nel quale è entrato comporta dei prezzi da pagare, dei ticket di benvenuto per restare sulla cresta dell'onda e continuare ad avere successo. Stare dalla parte delle lobby massoniche per esempio». « Fedez deve ricordarsi che tutto questo non è per sempre e deve cominciare a lavorare per la sua conversione adesso: ho detto in passato che secondo me ha bisogno di un esorcista per pulirsi da ciò di cattivo che lo contamina - conclude - e oggi ne sono sempre più convinto».

