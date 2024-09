“FEDEZ HA RAGIONE, CON TUTTO IL RISPETTO PER I GENITORI DEL BAMBINO” – SELVAGGIA LUCARELLI INTERVIENE IN DIFESA DEL RAPPER, CRITICATO DAL PADRE DI GIOELE PUTZU PER NON AVERE ANNULLATO IL CONCERTO A ORIZIERI DOPO LA MORTE DEL BAMBINO: “PUOI AVERE RAGIONE QUANTO VUOI MA DI FRONTE ALLA VITTIMA CHE RACCONTA CHE TU SEI UN BASTARDO (E ALLA STAMPA CHE L'ASSECONDA), LA VERITÀ NON CONTA PIÙ” – POI LA GIORNALISTA RIFILA L'ENNESIMA BORDATA ALL'EX SIGNOR FERRAGNI: “IL NOSTRO EROE STA SPERIMENTANDO ESATTAMENTE QUELLO CHE HO VISSUTO IO…”

Estratto dell’articolo di www.today.it

FEDEZ - MINUTO DI SILENZIO PER LA MORTE DI GIOIELE PUTZU

Sulla polemica che ha travolto Fedez per essersi esibito sabato a Ozieri, in Sardegna - in occasione della festa patronale - nonostante qualche ora prima, poco distante da lì, fosse morto tragicamente Gioele Putzu, di 9 anni, schiacciato da una porta di calcio, interviene anche Selvaggia Lucarelli.

Il rapper è stato duramente criticato anche dal papà del bambino, Ivan Putzu, che proprio oggi gli ha scritto: "Ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli. In quel momento che cantavi a Ozieri, ero a terra con mio figlio chiedendogli di riaprire gli occhi. Noi abitiamo a Olbia, siamo venuti a Ozieri perché mio figlio cantava le tue canzoni e voleva vederti cantare dal vivo. Tutto questo non gli è stato possibile. Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore".

Fedez non ha mai risposto a queste parole. Lo ha fatto Selvaggia Lucarelli, tra le storie Instagram: "Su questa vicenda Fedez ha ovviamente ragione, con tutto il rispetto per i genitori del bambino". La giornalista, però, gli dà lo stesso una bella stoccata: "Il nostro eroe sta sperimentando esattamente quello che ho vissuto io sulla vicenda dello squalo ((e a cui lui si è attaccato con voracità per danneggiarmi). È il potere della vittima. Puoi avere ragione quanto vuoi - continua la giornalista - ma di fronte alla vittima che racconta che tu sei un bastardo (e alla stampa che l'asseconda), la verità non conta più".

POST DI SELVAGGIA LUCARELLI SUL CASO DI FEDEZ E GIOELE PUTZU

La vicenda a cui fa riferimento Selvaggia Lucarelli è quella di Matteo Mariotti, il ragazzo di Parma che ha perso una gamba dopo essere stato attaccato da uno squalo in Australia, e protagonista di una raccolta fondi per le spese mediche. Raccolta che Lucarelli ha messo in discussione - dando il via a una bufera mediatica - visto che quelle spese in Australia erano coperte da assicurazione e in Italia sono gratuite. [...]

IVAN E GIOELE PUTZU fedez ozieri fedez ozieri fedez ozieri FEDEZ IN CONCERTO A OZIERI