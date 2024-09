Francesco Merlo per “la Repubblica” - Estratti - https://www.repubblica.it/podcast/audio-rubrica/la-carezza/2024/09/22/news/carezza_francesco_merlo_fedez_tony_effe-423514998/

FEDEZ - BRANO CONTRO TONY EFFE

Prima di lodarli perché, nel metodo, sono comunque meglio di Conte e Grillo, di Renzi e Calenda, e ovviamente pure dei miei colleghi giornalisti da insulto, devo raccontarvi, velocemente riassumendo in rima, che Fedez e Tony Effe si sono sfidati a singolar canzone e, rapper contro trapper, se le cantano di santa ragione. Con i loro brani si mordono come cani.

È molto facile il rimario e abbonda il turpiloquio nel frasario. Come due poeti si disputano la bella Chiara, ma come due analfabeti la buttano in caciara. Anche la musichetta non è granché, perepepereppeppè.

fedez tony effe

È vero che i due monellacci per ora fanno il verso agli insulti che si scambiavano i rapper americani, — è questo il significato di dissing — nella guerra detta dell’hip hop. Sono insomma un po’ “Tu vuò fà l’americano” e un po’ il maccarone di Nando Mericoni.

Ma, fosse pure marketing sponsorizzato, come dice qualcuno, in loro c’è comunque l’eco della “vituperatio iocosa”, la tenzone in versi tra Dante e Forese Donati, per esempio, che se le suonavano, anzi se le sonettavano di brutto. E il sommo poeta all’amico persino rinfacciava di non soddisfare la moglie, la cui «tosse, ’l freddo e l’altra mala voglia» non sono per età «ma per difetto ch’ella sente al nido». Insomma sono sulla cattiva-buona strada Fedez e Tony Effe per cantarci una divina commedia e quindi uscire a riveder le stelle.

