13 gen 2021 17:18

“FERMIAMO TUTTO PER UN SOLO POSITIVO OGNI 400 PERSONE. PENSO CHE QUALCUNO STIA IMPAZZENDO” – IL TWEET DI ENRICO RUGGERI SCATENA IL PANDEMONIO – IL CANTANTE DA PORRO AVEVA DETTO: “SIAMO IN UNA SOCIETÀ CHE NON ACCETTA LA MORTE. SE NE VANNO 400-500 PERSONE DI CANCRO AL GIORNO, DI PROBLEMI CARDIOVASCOLARI ETC. MI HANNO MINACCIATO DI MORTE PER LE MIE POSIZIONI, ‘MORIRAI DI COVID COSÌ CAPIRAI’ MI HANNO DETTO..."