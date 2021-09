IL “FERRARI CAVALCADE”? TRANQUILLI, NON È UN FILM PORNO BRASILIANO – OTTAVIO CAPPELLANI: "I FERRARISTI HANNO "TRASFORMATO" IL TEATRO GRECO DI TAORMINA IN UN RISTORANTE ESCLUSIVO. SUI SOCIAL C'È CHI HA CRITICATO L'INIZIATIVA. SULLA SCIA DELL’EVENTO SONO SORTE MOLTE ALTRE INIZIATIVE. SEGNALO LA “SPAZIEIDE” CON ELON MUSK E JEFF BEZOS. PUOI PARTECIPARE SOLTANTO SE POSSIEDI UN TUO RAZZO SPAZIALE..."

Il “Ferrari Cavalcade” non è un film porno brasiliano, ma una cosa che i ferraristi di tutto il mondo si vedono insieme da qualche parte e si guardano il cavallino a vicenda. Quest’anno la “cavalcade” l’hanno fatta in Sicilia e alcuni si sono indignati perché i ferraristi hanno trattato il Teatro Greco di Taormina come una trattoria coi tavoli apparecchiati. Premettiamo che questa rubrica è favorevole e incoraggia ogni tipo di lusso sfrenato soprattutto quello dello scrivente.

(A dire la verità non vedo proprio tutta ‘sta lussuosità nell’andarsene a mangiare il pesce nel Teatro Greco perché il “lusso” di un Teatro è un certo tipo di parola lussuosa ed elitaria, non il pesce, ma comunque). Molti invece sono contentissimi che i ferraristi hanno mangiato al Teatro Greco di Taormina e se ne vanno in giro entuiasti, anche se quelli che hanno mangiato erano i ferraristi e non loro. Dice che le Ferrari, fanno pubblicità al Teatro Greco di Taormina, che infatti prima dell’invenzione dell’automobile non lo conosceva nessuno.

Sulla scia dell’evento sono sorte molte altre iniziative. Ne segnaliamo alcune. La “Talbotade”, fans di Mick Jagger proprietari di Talbot bianche dell’82 senza revisione si vedranno al bar Aurora di Rosolini, presenzierà Mick Jagger che oramai ha trovato lavoro come raccoglitore di pomodori in serra. Cena a base di pecora. Alle 21 tutti a casa perché Stefano il proprietario deve chiudere.

La “Pandade”, raduno di proprietari del primo modello di Panda, ideata dall’ingegnere De Benedetti che presenzierà e ha dichiarato “ho detto a Giugiaro che volevo una macchina jeans, tutta bella stretta però larga in fondo”. Apparecchieranno nel parcheggio della Lidl di Avola. La cena sarà preparata da Tino o’ lardellaro, a base di interiora di maiale.

La “Trattorade”. Raduno dei proprietari di trattori provenienti da tutto il mondo. La cena sarà apparecchiata nella Valle dei Templi perché l’ho deciso io, non che che la Valle dei Templi gliela dai a Google e ai trattoratori no, e che cavolo. Cena a base di cena a sacco ché il trattorista ha gusti difficili mica è come il ferrarista che basta che paga caro ed è contento.

La “Mezzeide”. Riunione di tutti quelli che si spostano coi mezzi. Si daranno appuntamento a Maranello. Si portano i tavoli e le sedie da casa e si apparecchiano sulla pista del circuito giusto perché gli va. Menu a base di merendine dell’Eurospin. I conducenti non sono invitati perché si annoierebbero.

La “Spazieide”. Questo è l’evento più esclusivo ed elitario di sempre. Partecipano soltanto due persone: Elon Musk e Jeff Bezos. L’evento consiste soltanto nella data e nell’ora. I due neanche si incontrano. Se ne stanno ognuno per i fatti loro e fanno il comodo che gli pare senza doversi presentare da nessuna parte a nessun orario. Cenano dove gli va e non lo comunicano a nessuno. Puoi partecipare soltanto se possiedi un tuo razzo spaziale.

