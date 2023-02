13 feb 2023 09:03

“IL FESTIVAL È FINITO NEL COMPROMESSO, NELL’IPOCRISIA, NELLA PUSILLANIMITÀ…” - ALDO GRASSO SCRIVE QUEL CHE TUTTI PENSANO: “IL TESTO DELLA LETTERA DI ZELENSKY È STATO LETTO ALLE 2.15 (ERA GIÀ DOMENICA) DOPO L’ESIBIZIONE DI TUTTI I CANTANTI IN GARA. AMADEUS FACEVA MEGLIO A NON LEGGERLO PER NON ESPORRE IL FESTIVAL DI SANREMO A UNA FIGURACCIA INTERNAZIONALE - OLTRE A MENGONI, HA VINTO INSTAGRAM, LA ‘BOTTEGA’ DI CHIARA FERRAGNI: TRAMITE UN TUTORIAL AD AMADEUS, IL SOCIAL HA GODUTO GRATUITAMENTE DI UNA PUBBLICITÀ CHE, MONETIZZATA, AVREBBE FORSE SALVATO I BILANCI DELLA RAI…”