“FINALMENTE VINCONO I GIOVANI” – L’INFLUENCER ASIA VALENTE COMMENTA LA VITTORIA DI PAOLA DI BENEDETTO AL ‘GF VIP’: “SIAMO MOLTO AMICHE. ANTONELLA ELIA CONTESTATA PERCHÉ DA FUORI NON SI CAPISCE CHE È UNA BELLA PERSONA” – “HO PARTECIPATO PERCHÉ SIGNORINI SI È INNAMORATO DEL MIO TWERKING. LA MARINI? A VOLTE UN PO’ TROPPO LOGORROICA E FASTIDIOSA MA…” – FOTOGALLERY DESNUDA

Da “Radio Cusano Campus”

asia valente 4

L'influencer Asia Valente, concorrente del Gf vip 2020, è intervenuta ai microfoni di Arianna Caramanti su Radio Cusano Campus.

fabio testi massaggia il lato b di asia valente 5

Sull'esperienza al Gf vip. "Ho partecipato al GF vip perché Signorini si era innamorato del mio twerk e mi ha chiamato -ha affermato Asia Valente-. Sono contenta per la vittoria di Paola Di Benedetto, perchè siamo molto amiche e per una volta finalmente vincono i giovani. Antonella Elia? Viene contestata perché fuori dalla casa uno non capisce l'anima della persona, io posso dire che è un'ottima persona così come Antonio Zequila. Valeria Marini? E' stata molto simpatica con me, a volte però troppo logorroica, un po' fastidiosa con questa sua mania della pulizia, si atteggiava un po' da madre e questa cosa non mi piaceva quindi gliel'ho detto. Lei puliva il bagno, entrava in vasca, accendeva il phon all'una di notte".

paola di benedetto

Sui progetti per il futuro. "Dopo il GF ho deciso di passare la quarantena dai miei genitori a Benevento, a Milano sarei uscita pazza. Non vedo l'ora che si ritorni alla vita normale, ho bisogno di tornare in studio a registrare una nuova canzone e poi ho anche tante ospitate da fare in tv. Il mio primo singolo è uscito a novembre, adesso vorrei fare una hit estiva, la canzone è pronta però dobbiamo ancora registrarla".

asia valente fabio testi massaggia il lato b di asia valente 1 asia valente 73 asia valente 1 asia valente 30 asia valente insulta sossio 3 asia valente insulta sossio 4 asia valente 31 asia valente 32 asia valente insulta sossio 1 asia valente 33 asia valente 34 asia valente 6 asia valente 38 asia valente 40 asia valente 61 asia valente 35 asia valente 36 asia valente 60 asia valente 63 asia valente 62 asia valente 8 asia valente 65 asia valente 66 asia valente 67 asia valente 68 asia valente 69 asia valente 7 asia valente 70 asia valente 71 asia valente 72 asia valente 9 fabio testi massaggia il lato b di asia valente 2 fabio testi massaggia il lato b di asia valente 3 fabio testi massaggia il lato b di asia valente 4 asia valente 3 asia valente fede dedica una canzone a paola di benedetto 6