“È FINITO IL MONOPOLIO DELLE CHIACCHERE” – “REPUBBLICA” IN LODE DELLA PALOMBA E DI PORRO: “NON OFFRONO LE CLOWNERIE DI GIORDANO NÉ IL PATERNALISMO SORNIONE DI DEL DEBBIO. “QUARTA REPUBBLICA” E “STASERA ITALIA” NON SONO TENDE DA CIRCO, MA TALK SHOW POLITICI DAVVERO” - “PROPRIO LORO, GIORNO DOPO GIORNO, HANNO STRAPPATO A LA7 ALCUNI DEL CETO MEDIO E PIÙ ISTRUITO. E ORA CAIRO DOVREBBE…”

Stefano Balassone per “la Repubblica”

barbara palombelli stasera italia

N icola Porro con la sua Quarta Repubblica e Barbara Palombelli di Stasera Italia non sono pittoreschi come altri confratelli di Rete 4. Non offrono la clownerie di Giordano né il paternalismo sornione di Del Debbio. Lui è "diversamente populista" come già sapeva fare il liberalismo alla Malagodi, ma resta dell' idea che esista un Progresso purchessia. Lei a naso sembra più scettica. Entrambi arrivano alla tv dalla scrittura, anziché il contrario.

nicola porro quarta repubblica

Poi è chiaro che, giunti nella tv di tutti i giorni, galleggino tra i battibecchi, la confusione, le teste che negano, i cenni ostili. Per lo spasso degli spettatori smaliziati nell' indovinare gli "argomenti" ancora prima che l' ospite apra bocca. Talvolta li soccorre il senso dell' umorismo, come nella scorsa Quarta Repubblica che dibatteva se il trailer di Zalone desse voce all' inconscio del razzista o lo prendesse semplicemente per il c...o. La risposta ovviamente è: ambedue.

barbara palombelli stasera italia mario giordano e vittorio sgarbi sul ring a fuori dal coro 6

Sia come sia, Quarta Repubblica e Stasera Italia non sono tende da circo, ma talk show politici davvero, per le questioni che affrontano, per le risposte anche confuse, per i dilemmi posti in evidenza dalla conduzione. Resta a respingerci, ma questi sono solo affari nostri, la inevitabile scorpacciata di Salvini e Meloni col seguito dei cloni, quando si avvicendano sentendosi, come è chiaro, a casa loro.

paolo del debbio dritto e rovescio 5

Da notare che in quegli stessi orari il pubblico di Rete 4 vedeva film anni 50, telenovelas, balli a premio presso circoli di anziani. Il miracolo di Quarta Repubblica e Stasera Italia sta nell' essersi tenuto stretto quel pubblico sognante senza ricorrere agli incanti di Giordano e Del Debbio.

E proprio loro, giorno dopo giorno, hanno strappato a La7 alcuni del ceto medio e più istruito.

taylor mega urbano cairo

Così è finito il monopolio delle chiacchiere, su cui La7 ha costruito il suo palinsesto mono genere. E ora Cairo, per non tornare ai colli da cui discese orgoglioso, dovrebbe darsi un' allargata, anche rischiando un po' l' osso del collo.

nicola porro barbara palombelli stasera italia nicola porro BARBARA PALOMBELLI FORUM