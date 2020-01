“FINORA ABBIAMO GUADAGNATO PIÙ DI 500MILA DOLLARI” - DANIKA E STEVE MORI, LA COPPIA RIVELAZIONE DEL PORNO, SI RACCONTANO ALLA ZANZARA: “SONO MULTIORGASMICA E GODO PER DAVVERO. FACCIAMO ANCHE SCENE CON UN’ALTRA COPPIA MA SOLO PER CHI PAGA L’ABBONAMENTO” – “È TUTTO SENZA TRAME E NATURALE, ANCHE LO SQUIRTING". "LE MISURE? 20 CENTIMETRI IN LUNGHEZZA E SEI IN LARGHEZZA" – VIDEO + FOTOGALLERY VIETATISSIME AI MINORI

Da “la Zanzara - Radio24”

“Abbiamo più di un miliardo di visualizzazioni sul web, finora abbiamo guadagnato più di 500mila dollari”. A La Zanzara su Radio 24 Danika e Steve Mori, trent'anni, i fenomeni italiani e siciliani di Pornhub, la coppia di pornoattori più innovativa degli ultimi anni, parlano della loro attività. Siete mai stati con altri, oppure nei vostri video hard fate solo in coppia?

Danika: “Fino a qualche mese fa da soli, poi abbiamo incontrato una coppia di persone, nostri amici, che avevamo conosciuto già da tempo. Ci siamo trovati bene, abbiamo fatto qualche contenuto insieme. C’è stata una relazione a quattro per diversi mesi. Abbiamo girato qualcosa, però è disponibile per i nostri fans in abbonamento”.

Steve, i miei amici sono rimasti impressionati dalle misure del tuo cazzo: “Lungo 20 centimetri, largo sei. Sono abbastanza sopra la media”. Mi dicono che tu sia timido: “La videocamera crea un certo distacco. Tutto ciò che si vede nei video, siamo noi nella nostra piena intimità senza trama, è tutto naturale. Non è come avere un microfono putato davanti al viso, telecamere, etc…”. Ti sei spiegato perché il vostro successo?: “Non abbiamo comportamenti da pornoattori e scopiamo solo fra di noi? E tutti i contenuti sono gestiti da noi, il marketing, i social…”.

Danika, a casa com’è la situazione, voi siete siciliani: “Non ci odiano, ci vogliono bene, stiamo in contatto. Ma per una ragazza in famiglia è difficile. L’argomento di quello che faccio nella mia vita è tabù”. Le dimensioni di Steve ti hanno mai preoccupato?: “In realtà non ho mai controllato le dimensioni. Quando l’ho conosciuto ero giovanissima e non mi preoccupavo delle dimensioni”.

Eri vergine?: “No, non ero vergine. Ma con lui era come se lo fossi”. L’anal l’hai fatto con lui la prima volta?: “Sì, e ci ho messo un anno. Ci ho messo un anno per non soffrire tanto”. Steve: “E credimi, ho cercato di essere delicato. Un gentiluomo”. Lo squirting è tutto vero, Danika?: “Verissimo. Il primo è successo in macchina”. Steve: “Il primo in assoluto fu in macchina, vero. E fu qualcosa di incredibile. Senza telecamere, fra di noi. Eravamo ancora una coppietta, eravamo giovani”.

Dunque lo squirting è vero, non c’è trucco?: “No, non c’è trucco”. Quali sono le vostre scene più cliccate?: “Anal e squirting, se tu vai a vedere le statistiche, mediamente sono le scene più richieste”. Danika: “C’è da dire che comunque non si sa mai quale potrebbe essere il video più visto. Per esempio nel video con 40 milioni di visite, non c’è né anale né squirting. Semplicemente sesso tra di noi, passionale. Se io godo sempre quando faccio ste cose o c’è anche un po’ di finzione? No, no, io personalmente ho l’orgasmo facile. Mi diverto”. Steve: “Si può dire che sono fortunato”. Danika: “Sono multiorgasmica”

