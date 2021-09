“FIORELLO? NON POTREI FARE SANREMO SENZA DI LUI” – DA VESPA, AMADEUS HA CONFERMATO CHE ROSARIO SARÀ AL SUO FIANCO ANCHE SUL PALCO DEL FESTIVAL 2022: “NON VOGLIO SAPERE COSA FARÀ, PERCHÉ DOPO 35 ANNI CHE LO CONOSCO, MI FA SEMPRE RIDERE E CONTINUO A PENSARE CHE SIA IL PIÙ GRANDE SHOWMAN CHE ABBIAMO”.

Amadeus è stato ospite della puntata di Porta a Porta, trasmessa giovedì 23 settembre. Il conduttore si prepara a tornare sul palco dell'Ariston. Per il terzo anno consecutivo, infatti, condurrà il Festival di Sanremo. La domanda che in molti si fanno è se anche nell'edizione 2022 della kermesse canora, vedremo al suo fianco Fiorello. Amadeus lo ha svelato a Bruno Vespa.

Bruno Vespa, senza troppi giri di parole, ha domandato ad Amadeus: "Ovviamente ci sarà anche Fiorello vero?". Il conduttore, allora, ha spiegato: "Tu sai che Fiorello è come se fosse mio fratello. Io non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, così come è stato fatto, e tanto meno il secondo Sanremo, se io non avessi avuto Rosario con me". Quindi ha continuato:

"Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta. Mi dice: ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire'. Non c'è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo".

Quando Fiorello disse: "Spero che Sanremo 2022 vada male"

Impossibile non ripensare alle parole goliardiche di Fiorello, che dopo la finale del Festival di Sanremo 2021 disse: "Spero che il prossimo Sanremo vada male". Qualche ora più tardi, nel corso della conferenza stampa conclusiva di Sanremo 2021, precisò che si era trattato di uno scherzo ad Amadeus: "L'uomo Fiorello dice spero vada benissimo, che sia pazzesco, perché voglio godermi cinque serate meravigliose. Tra amici ci siamo detti: ‘Immagina se vado sul palco e dico che spero che il prossimo festival vada malissimo', l'ho fatto davvero. La faccia di Amadeus è stato il mio premio".

