Comunicato Stampa

silvia rocca 1

Di Silvia Rocca, ex modella, ex calendiva topless dj, scrittrice erotica, sexy giornalista, opinionista, concorrente della prima edizione del reality “La Fattoria” condotto all’epoca da Daria Bignardi nel lontano 2004, showgirl, sportiva, sorella d’arte e chi più ne ha più ne metta non si sente più parlare da un po’; negli ultimi anni si è sposata con un uomo australiano, ha avuto una bambina di nome Jade, si è trasferita in Australia, si è separata da un po’ e a fine gennaio tornerà a vivere in pianta stabile in Italia insieme a sua figlia, ospitata almeno per il primo periodo a Milano dalla sorella Stefania, famosa ed apprezzata attrice, con cui oggi racconta di avere un bellissimo rapporto.

silvia rocca e la sorella stefania

Silvia Rocca ora che ha quasi finito il suo esilio in Australia si confessa a ruota libera senza peli sulla lingua: “prima di trasferirmi all’estero mi candidai con Forza Italia, ma la potenza Renzi di allora era molto forte (e anche lo sponsor); Matteo Renzi non mi è mai piaciuto, non gliela darei nemmeno se ci trovassimo soli su un’isola deserta”

silvia rocca 3

La cinquantunenne poi ci spiega qualche dettaglio in più sul suo lavoro di topless dj - fisicamente sono ancora una bomba, il lato B è il mio punto forte! Oltre a fare la dj la cosa che mi riesce meglio sono i calendari, ne ho fatti di bellissimi! Per esibirsi in un dj set bisogna saper suonare, ho suonato in tutto il mondo, il pubblico da discoteca bisogna inzigarlo con della bella musica, se metti la musica sfigata nonostante le tette fuori non è sufficiente, è questo che le donne ancora non hanno capito.

silvia rocca 6

L’ex modella torinese prosegue - sono sempre stata una donna libera ed indipendente, e consiglio alle donne di esserlo sempre, trovatevi un fidanzato quando ne avete voglia voi; gli uomini non sono tanto bravi con noi donne, fanno tanto gli innamorati ma dopo tre mesi passano ad un altra passione.

silvia rocca 4

La trasmissione condotta dalla Rocca che nei primi anni duemila spopolò e che la fece conoscere e consacrare al grande pubblico si chiamava “Spicy Tg”, il format prevedeva che Silvia intervistasse i suoi ospiti completamente nuda, e ricorda quell’esperienza lavorativa così: “Spicy Tg è nato da una mia idea che ho costruito insieme a Vittorio Feltri, mi pagarono tra l’altro molto bene.

silvia rocca 18

Mi piacerebbe molto riproporre questa trasmissione vent’anni dopo, e non avrei affatto problemi a denudarmi!

silvia rocca 12

Non è facile lavorare se non si scende a compromessi, io ho deciso di non scenderci e per tanto ho preferito spogliarmi! Io protagonista di un film a luci rosse?! Nooo, mai e poi mai! Ora mi piacerebbe tornare alla grande in televisione dopo anni di assenza con una nuova edizione di Spicy Tg appunto e con L’Isola dei Famosi, sarebbe la trasmissione più adatta a me che sono sportiva e anche se non si direbbe ho un animo molto wild, quindi Alessia Marcuzzi chiamami che voglio partire per l’Honduras, diventare una tua naufraga e ovviamente vincere!”

silvia rocca 37 silvia rocca 32 silvia rocca 17 silvia rocca 20 silvia rocca 8 silvia rocca 29 silvia rocca 14 silvia rocca 15 silvia rocca 30