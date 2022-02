“FIUMI DI LEGNATE PRIMA O POI TI DAREMO AMADEUS” - I JALISSE SCHERZANO SULLA GAG TRA FIORELLO E IL CONDUTTORE RIGUARDO ALLA LORO ASSENZA A SANREMO – LE NUMEROSE BOCCIATURE NON LI HANNO FIACCATI: “ABBIAMO PRONTE 25 CANZONI PER RIPROVARCI NEI PROSSIMI 25 ANNI. IL PEZZO CHE CI È PIACIUTO DI PIÙ IERI È STATO QUELLO DI…”

Da Un Giorno da Pecora

AMADEUS JALISSE

“Fiumi di legnate, fiumi di legnate tra noi, prima o poi ti daremo Amadeus”: a canticchiare ironicamente sulle battute fatte ieri da Fiorello ad Amadeus riguardo l'assenza dei Jalisse a Sanremo, è stato proprio il duo composto dai cantanti Fabio Ricci ed Alessandra Drusian, che oggi a Un Giorno da Pecora, su Radio1, sono stati allo scherzo e hanno intonato il loro brano più celebre in versione 'aggiornata'. “Noi in realtà siamo buoni e vogliamo bene al Festival, siamo felici del grande successo che ha avuto la puntata di ieri.

i jalisse oggi

Noi non eravamo lì ma ci siamo 'virtualmente', pazienza”. Ieri avete seguito la prima serata del Festival? “Si, tutta. Il pezzo che ci è piaciuto di più è stato quello di Mahmood e Blanco, un pezzo stupendo, loro sembravano cantassero insieme da sempre”. Magari tornerete l'anno prossimo. “Noi siamo artisti e non vogliamo sostituirci ad altri colleghi. Abbiamo sempre detto che se ci sono 25 cantanti noi potevamo essere i 26esimi. Ma non c'è problema – hanno concluso scherzando i due a Un Giorno da Pecora -, abbiamo già pronti 25 pezzi per i prossimi 25 anni...”

la vittoria dei jalisse a sanremo jalisse 3 la lettera di mattarella ai jalisse jalisse 2 FESTIVAL DI SANREMO 1997 - LA VITTORIA DEI JALISSE