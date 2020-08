“FLAVIO POSITIVO? IO CONSIGLIO SEMPRE TUTTI, SONO MOLTO ATTENTA, MA POI OGNUNO FA DI TESTA SUA” – ELISABETTA GREGORACI: “CAPISCO LA VOGLIA DI EVADERE, MA QUESTO PROBLEMA ESISTE NON CE LO DOBBIAMO SCORDARE. SERVONO TUTTE LE ATTENZIONI E LE PRECAUZIONI, NON BISOGNA SOTTOVALUTARE NIENTE” – “IL GRANDE FRATELLO? MI CHIEDONO DA QUANDO HO 18 ANNI DI PARTECIPARE A UN REALITY, MA LO SCORSO ANNO HO…”

Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

briatore gregoraci nathan falco

È una mamma che ricorda sempre a suo figlio di mettere la canottiera. «Se no si ammala, glielo ripeto ogni volta. Anche io uso la maglia della salute, confesso». Dopo anni di incessante corteggiamento, Elisabetta Gregoraci il 14 settembre entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip .

E non è un caso se la sua prima preoccupazione è lasciare lui, suo figlio. «Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni, quindi, anche se ho organizzato tutto, il pensiero c'è. Prima di accettare ne ho discusso con lui: Nathan ha 10 anni, è grande e grosso, il mio piccolo gigante buono, e parla anche come un adulto... alla fine per lui sarà quasi un sollievo allontanarsi un po' da una mamma così fisica, rompiscatole».

elisabetta gregoraci

Suo papà, Flavio Briatore, è risultato positivo al Coronavirus. La domanda è d'obbligo: Nathan come sta?

«Grazie a Dio sta benissimo, ha fatto i tamponi ed è negativo. Anche io sto bene, ho fatto vacanze tranquille, mai come quest' anno: niente estero, solo due giorni in Calabria, poi a Forte dei Marmi e in Sardegna».

IL CULO DI ELISABETTA GREGORACI

Cosa pensa di quello che è successo nelle notti sarde?

«Il problema non è la notte sarda, ma sono le notti in generale. Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente».

Non le era capitato di consigliare prudenza anche al suo ex marito?

«Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua».

Diciamo che anche questi ultimi giorni prima di entrare nella Casa non sono stati tra i più spensierati, per lei...

elisabetta gregoraci 1

«Ormai sono abituata, non ho quasi mai giornate esattamente leggere. Però sono molto emozionata: lavoro in tv da 15 anni, ho recitato in sei film, ho scritto un libro eppure sono agitata. Non ho ancora preparato nemmeno la valigia. Vivo questa cosa con lo spirito della gita scolastica».

La spaventa qualcosa, a parte la nostalgia di suo figlio?

«Il fatto che non conosco i miei compagni. Al momento non so proprio chi ci sarà con me. Ho avuto una vita molto intensa per la mia età, ho fatto tantissime esperienze, ma qui si tratta di condividere, di mettersi a nudo: credo che molti mi vedranno sotto una luce inaspettata».

Avverte di dover fronteggiare spesso il pregiudizio?

«Sì. Penso che una donna, specie se bella, deve sempre dimostrare di dover essere anche brava. Lavoro da quando ho 17 anni, prima conducendo le serate di Miss Italia in giro per la Calabria, poi decidendo di partecipare.

briatore e gregoraci

Mia mamma, che è mancata troppo presto, mi ha insegnato presto che l'indipendenza è fondamentale e io sono cresciuta con questa mentalità».

Cosa, negli anni, l'ha ferita di più?

«Quando mi sono sposata dicevano che l'avevo fatto per interesse e che il mio matrimonio sarebbe durato sei mesi. Invece siamo stati insieme 13 anni, abbiamo avuto un figlio e ancora oggi abbiamo un bel rapporto.

Ma la sensazione di dover dimostrare agli altri di essere diversa da come pensavano l'ho avuta anche sul lavoro. Nel cinema, ad esempio».

flavio briatore e elisabetta gregoraci al twiga

Racconti...

«Ho deciso di recitare in ruoli inattesi, spesso drammatici. Nell'ultimo film di Calopresti, Aspromonte - La terra degli ultimi , sono una mamma disperata a cui portano via il figlio. Ho dimostrato sul campo di essere capace, poi pensando di dire a chi vede il film: a voi la sentenza. Quando a Venezia tutti applaudivano e diversi critici dicevano: "Quanto è brava la Gregoraci", ecco, è stata una soddisfazione grande».

Come mai ha deciso proprio ora di partecipare al «Grande Fratello Vip»?

«Mi chiedono da quando ho 18 anni di prendere parte a un reality. Lo scorso anno ho visto un programma che era più un varietà, non era come gli altri anni. E mi è piaciuto, così come mi piace la conduzione colta e intelligente di Alfonso Signorini. Poi, forse, avevo anche voglia di un po' di evasione».

flavio briatore elisabetta gregoraci

Suo figlio capirà...

«Sì, penso di sì. Nel dubbio gli ho già scritto una serie di lettere che riceverà quando sarò via, in cui gli dico cose tipo "ti voglio bene", "studia", "ti penso". E poi, certo, "mettiti la canottiera».

serena grandi prende per il culo la gregoraci e briatore elisabetta gregoraci 19 elisabetta gregoraci 20 elisabetta gregoraci 21 elisabetta gregoraci testimonial elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco 2 elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco 7 elisabetta gregoraci 25 elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco 6 elisabetta gregoraci 4 elisabetta gregoraci 30 elisabetta gregoraci elisabetta gregoraci 6 elisabetta gregoraci elisabetta gregoraci 40 elisabetta gregoraci 7 elisabetta gregoraci 6 elisabetta gregoraci 41 elisabetta gregoraci 43 elisabetta gregoraci 4 elisabetta gregoraci 5 elisabetta gregoraci 42 elisabetta gregoraci 46 elisabetta gregoraci 1 elisabetta gregoraci 47 elisabetta gregoraci 45 elisabetta gregoraci 2 elisabetta gregoraci 3 elisabetta gregoraci 50 elisabetta gregoraci 44 elisabetta gregoraci 23 elisabetta gregoraci 37 elisabetta gregoraci 36 elisabetta gregoraci 22 elisabetta gregoraci 34 elisabetta gregoraci 24 gregoraci elisabetta gregoraci 27 elisabetta gregoraci 32 elisabetta gregoraci 33 elisabetta gregoraci 29 elisabetta gregoraci 15 elisabetta gregoraci 14 elisabetta gregoraci 28 elisabetta gregoraci 39 elisabetta gregoraci 8 elisabetta gregoraci 38 gregoraci balivo 3 elisabetta gregoraci 11 elisabetta gregoraci 13 elisabetta gregoraci 12 elisabetta gregoraci 49 elisabetta gregoraci 48 elisabetta gregoraci flavio briatore e elisabetta gregoraci al twiga 1 gregoraci flavio briatore e elisabetta gregoraci al twiga LUCIO PRESTA FOTOGRAFA IL COMPLEANNO DI BRIATORE CON LA GREGORACI FLAVIO BRIATORE ELISABETTA GREGORACI A CAPODANNO BRIATORE GREGORACI

elisabetta gregoraci