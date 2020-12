“FORSE ERANO ANNI CHE BERLUSCONI NON FREQUENTAVA PIÙ VERONICA LARIO” – LA CONFESSIONE DI MASSIMO CACCIARI A PETER GOMEZ: “NON SO COM’È NATO IL PETTEGOLEZZO DELLA MIA RELAZIONE CON VERONICA LARIO, SARÀ QUALCHE SCIMUNITO CHE IN UN SALOTTO VIP SE L’È INVENTATA E HA PROPAGATO LA VOCE” – EPPURE SILVIO DEVE AVERCI CREDUTO, PERCHÉ NEL 2002 INCONTRANDO IL PREMIER DANESE RASMUSSEN DISSE…. VIDEO

Un pettegolezzo privo di fondamento. Massimo Cacciari ha voluto mette in chiaro una volta per tutte la storia con Veronica Lario. O meglio, la relazione che qualcuno gli avrebbe attribuito. Ospite a La Confessione di Peter Gomez, l'ex sindaco di Venezia ha spiegato: “Non ho la più pallida idea di come sia nata questa storia, sarà qualche ‘scimunito’ che, in un salotto vip, si è inventato la relazione tra me e Veronica Lario e ha propagato la voce". Il filosofo infatti ha ribadito di non aver neanche "mai incontrato la signora Lario“.

Eppure Silvio Berlusconi a quel falso gossip deve averci creduto perché - ha ricordato il conduttore e direttore de ilfattoquotidiano.it - nel 2002, in occasione di un incontro con l’allora premier danese, Lars Rasmussen, il leader di Forza Italia dichiarò: “Posso presentarlo a mia moglie: è più bello di Cacciari!“. Sarà stata una "battuta", ha liquidato Cacciari mentre concludeva: "Forse erano anni che non frequentava più la moglie".

