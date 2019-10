“FOSSE STATO PER ME NON AVREI MAI LASCIATO ROMINA” - AL BANO A “OGGI”: “IO IN GARA A SANREMO NON VOGLIO PIÙ TORNARE. POTREI PRESENTARMI ALL’ARISTON SOLO COME OSPITE D’ONORE” - IL RETROSCENA DELLA TOURNEE IN AUSTRALIA E IL RAPPORTO CON L’EX MOGLIE - OCCHIO: LA FRASE ''NON VEDRETE PIU' AL BANO E ROMINA SUL PALCO INSIEME'' ERA DI LOREDANA LECCISO E NON DELLA POWER

Il settimanale OGGI, in edicola da domani, rivela alcuni retroscena della tournèe di Al Bano e Romina in Australia. Davanti a quasi 4 mila persone, alla Margaret Court Arena di Melbourne, la coppia si è esibita introdotta dal figlio Yari, alla chitarra, e con la figlia Romina jr come improvvisata corista: «Di norma ho quattro coriste», commenta Al Bano, «ma tre purtroppo hanno dato forfait per vari motivi personali, e Romina Jr. è arrivata in supporto debuttando come cantante e cavandosela egregiamente. Questo lo dico da spettatore, non da papà».

A una fan che li ha invitati a tornare insieme anche nella vita, Al Bano ha risposto: «Ma fosse stato per me non l’avrei mai lasciata, Romina: è stata lei ad andarsene…». E sulla possibilità di una loro partecipazione a Sanremo aggiunge: «Esistono effettivamente due canzoni che giacciono in un cassetto da tempo... Nessuna delle due però è stata presentata ufficialmente al Festival. Dove io in gara fra l’altro non voglio più tornare. Al limite potrei anche presentarmi all’Ariston, ma solo se mi inviteranno fra gli ospiti d’onore».

Marina Lanzone per www.ilgiornale.it

"Al Bano e Romina? Insieme non li rivedrete mai più". Questa affermazione rischia di spazzare via secoli di ipotesi e speranze riguardo una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana.

E chi è stata a pronunciarla? Proprio Loredana Lecciso. A riferilo nel corso della puntata di martedì 15 ottobre di Mattino 5 è stato il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti.

Ospite di Federica Panicucci, Riccardo Signoretti ha parlato del numero del suo giornale già in edicola e ha svelato questo piccolo retroscena. Loredana Lecciso, infatti, ha deciso di aprire il suo cuore e di "raccontarsi" a Nuovo. "Loredana Lecciso di solito si arrampica sugli specchi rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta", ha detto il giornalista, soddisfatto del suo lavoro. E puoò dirlo forte. La Lecciso, infatti, ha speso parole per Al Bano e Romina mai dette prima.

In questa lunga chiacchierata, quindi, Loredana Lecciso è tornata a parlare di Al Bano. I due, nonostante si siano lasciati ormai da qualche tempo, sono in ottimi rapporti. Tra loro la stima e l'affetto è davvero invidiabile e tutto questo non può che fare bene ai loro figli. Ma ora arrivano queste parole di Loredana. Parole inaspettate.

DISCLAIMER

Questo pezzo è stato aggiornato alle 12.35 del 16 ottobre in quanto pubblicato erroneamente attribuendo le frasi a Romina Power.

