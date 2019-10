“CON FRANCESCO SARCINA HO PASSATO DUE ANNI D’INFERNO, CHIEDEVA FOTO PORNO ALLE FAN” - OSPITE DI “LIVE NON E’ LA D’URSO”, CLIZIA INCORVAIA RACCONTA LA SUA VERITÀ: “IL BACIO CO NSCAMARCIO C'È STATO, RICCARDO NEGA PERCHÉ FRANCESCO PENSA CI SIA STATO ALTRO. HO CAPITO CHE SI SENTE TRADITO DAL SUO MIGLIORE AMICO, MA ERAVAMO SEPARATI… SONO STATA DANNEGGIATA DA PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO, MORALE, DELLA SESSUALITÀ. LUI È UN EGOCENTRICO MASCHILISTA” - VIDEO

Valeria Morini per https://tv.fanpage.it

Il clamoroso triangolo Clizia Incorvaia-Francesco Sarcina-Riccardo Scamarcio, uno dei casi di gossip più chiacchierati dell'estate, torna prepotentemente in primo piano a Live – Non è la D'Urso. Fu il cantante delle Vibrazioni a sostenere di essere stato tradito dalla ex con Scamarcio, ma la Incorvaia, ospite da Barbara D'Urso nella puntata del 14 ottobre, ha raccontato la sua versione dei fatti, diametralmente opposta.

La situazione è delicata, ci sono di mezzo gli avvocati. Finora ho protetto mia figlia Nina, ma ho deciso di dare voce alla verità. Non temo nessuno. Non ci eravamo separati a settembre, a febbraio siamo tornati insieme perché credevo ancora all'amore eterno. Ad aprile lui dice: "Vuotiamo il sacco, voglio che tu mi dica cosa hai fatto durante la nostra separazione, io ti dirò cosa ho fatto". Io non volevo, eravamo fragili, non volevo sapere delle sue donne, era masochismo puro. Quella sera mi fece violenza psicologica, otto ore di interrogatorio, spaccò il telefono. Ho confessato il bacio con Scamarcio.

Incorvaia: Mi ha lasciato due anni da sola a casa

Barbara D'Urso l'ha invitata a fare attenzione alle parole, ma la Incorvaia ha rincarato la dose: “Ho subito due anni pesantissimi, che non auguro a nessuna donna sulla Terra, i più brutti della mia vita. Sono stata danneggiata da punto di vista psicologico, morale, della sessualità. Ho vissuto due anni sola a casa, con mia figlia Nina, l'ho cresciuta sola tipo ragazza madre. E lui ogni giorno in giro, fuori fino alle sei di mattina.

Lui fa i tour solo d'estate. D'inverno aveva una cena di lavoro ogni sera, dal lunedì alla domenica. Io da cretina credevo sempre. Poi mi arrivavano le segnalazioni. Lui denigrava il mio lavoro nella moda, mi lasciava fuori dagli eventi. Toglievo attenzione alle Vibrazioni e non potevo uscire con loro. Andava ai party e mi arrivavano segnalazioni su Instagram di ragazze che erano state con lui. Ho trovato delle chat su Facebook con le fan, di lui che scriveva a ragazze italiane, chiedendo in cambio materiale pornografico e incontri. Ho tutto conservato".

La gogna mediatica, Sarcina definito un egocentrico maschilista

La modella e influencer, dunque, ha smentito di aver tradito l'ex marito, in quanto l'incontro fugace con Scamarcio sarebbe avvenuto nei mesi della separazione. Al contempo ha replicato alla dichiarazione di un amico dell'attore, che – parlando a suo nome – ha del tutto smentito quello stesso incontro. Le parole di Clizia (che con Sarcina fece Pechino Express) sono durissime e parlano di un matrimonio traumatizzante e all'insegna di continui tradimenti da parte di lui. Per giunta, la Incorvaia non dimentica l'inferno delle critiche che ha subito sui social in questi mesi.

Ho avuto due anni di attacchi panico. Ho sempre avuto autostima, e uomini meravigliosi prima di lui. Ora non so come mi relazionerò con gli altri, con un uomo. Non potevo stare più zitta. Quando è scoppiato questo bombardamento mediatico ed è lui che ha additato me, lui che chattava con altre a un mese dalla nostra relazione, ho scoperto di essere stata con un bluff. Mio marito mi voleva far passare per una poco di buono, e Riccardo per una bugiarda. Incredibile il patto machista tra uomini.

Il bacio c'è stato, Riccardo probabilmente nega perché Francesco pensa ci sia stato altro. Ho capito che si sente tradito dal suo migliore amico, ma eravamo separati. E non è che lui era in Tibet, stava morendo e lei è una stro**a. Si stava facendo la sua vita, durante e dopo il matrimonio. Dovrebbe apprezzare il fatto che ho detto la verità, quanti l'avrebbero fatto?

Non ha vomitato come ha detto dopo che gliene ho parlato, ha vomitato parolacce. Ho ferito solo l'ego di un egocentrico maschilista, che vuole fare rock'n'roll ma poi vuole la brava mogliettina a casa, che ha cresciuto anche suo figlio Tobia (nato da una precedente relazione, ndr) come una seconda madre. Ho colpito nel suo orgoglio di maschio. In che rapporti sono oggi Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio? Non lo so.

Sento il mio ex marito solo per messaggio, per parlare di nostra figlia. Scamarcio non l’ho più sentito, visto che ha fatto parlare il suo amico; se vuole mi parlerà lui, io non parlo con l'amico di Scamarcio. Non esiste che una donna debba subire un bullismo mediatico, mi hanno detto di bruciare all'inferno. C'è gente che è caduta in depressione e ragazze che si sono ammazzate per queste cose. Nella vita bisogna essere coerenti. Essere rock, come direbbe Celentano, è un'altra cosa.

