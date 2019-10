Francesco Persili per Dagospia

“Eccomi qua sono il fanciullo nietzschiano che danza sull’abisso”. Paolo Bonolis si immagina in bilico. Fra le contraddizioni della società, Totò e Alberto Sordi, la poesia di Baudelaire e le tette di Madre Natura. Cinico ma romantico, senza filtri e anticonvenzionale, il conduttore ha deciso di raccontarsi in un libro 'Perché parlavo da solo' (Rizzoli).

“L’ho scritto per consegnare ai miei figli tutto quello che ho conservato…Ma non è un testamento”, assicura nel salotto di "Porta a Porta": “Il titolo? Mi ritrovavo a parlare da solo di tante cose. Pensavo fosse una patologia. Allora mi sono detto: ‘Scrivo’. La scrittura come “cosmesi della patologia”. Una definizione che scatena l’ironia di Bruno Vespa: “Come parla bene, Paolo, purissima Accademia della Crusca. Un refrigerio, visto che l’italiano non lo parla più nessuno…”.

Con lo stesso spirito indagatore di quando da bambino sognava di fare l’esploratore leggendo i romanzi di Salgari e Verne e la passione per la scoperta che lo ha portato con ‘Bim Bum Bam’ ad attraversare i territori della leggerezza e del cazzeggio tirandosi dietro Pier Silvio Berlusconi (che lo seguiva ogni pomeriggio) e la generazione degli attuali 40enni, Bonolis nel libro pone domande non banali. Su Internet: Ci sta rincoglionendo? Sulla fede: E’ davvero come sostiene il conduttore “un ammorbidente per l’angoscia”? E anche sugli animali domestici: “Perché un gatto deve stare su un divano con i cojoni tagliati? E’ un atto lecito o arbitrario castrarlo?”

Si parla di ambiente (“Mi preoccupano i cambiamenti climatici che molti continuano a negare rendendosi assolutamente ridicoli”), sesso (“I primi sussulti ormonali li ebbi con una ragazza scandinava che sputava tantissimo. In tempo di guerra non si butta niente. La mia prima volta fu con una francese, ‘na matta. Durò tra l’uno e i tre secondi. Fu una cosa istantanea, una tana libera tutti”) e c’è, vivaddio, tantissimo sport. Le Olimpiadi, il calcio di strada di Cruijff, Muhammad Alì, le bocce, il racconto della finale di Champions Inter-Bayern in un bar del Vermont pieno di tedeschi come in una versione riveduta e scorretta di ‘Pane e Cioccolata’. Alla fine la felicità è, come insegna Flaiano, desiderare ciò che si ha: una partita con gli amici, la musica anni ’60-’70, il cinema, la letteratura (il realismo magico di Marquez ma anche Theodore Roszak con il suo libro “La nascita di una controcultura”, “una bella botta…”) i viaggi ché “si impara più da mille chilometri che da centomila pagine di libri”.

Si ride con Alberto Sordi che ai tempi di ‘Tira&Molla’ gli chiede a bruciapelo: “Ma davvero je date tutti quei cazzo di premi?”. Riciccia l’aneddoto del primo incontro alla toilette del Teatro Nazionale di Milano con Raimondo Vianello. Usciti dal bagno, lui mi disse: “Vabbe’, non sarà il caso di stringersi la mano, vero?”». E poi Freddie Mercury incontrato in una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte… Io misi subito le cose in chiaro: “Freddie, adoro la sua musica. Ma davvero: non è robba pe’ me”. Lui mi diede una pacca sulla spalla e si fece una risata…”. Non mancano frammenti di storia della tv.

Il concorrente che a 'Doppio Slalom' davanti alla definizione “Celebre quadro del Goya” rispose: “La mona desnuda”, invece di “La Maja desnuda”. Oppure quello che a “Urka” alla domanda “Lo incontrò Mosè sul Sinai”, rispose serenamente Saronni. Naturalmente senza Gianfranco Funari non ci sarebbe stato il Paolo Bonolis che infrange l'ortodossia, duetta con i concorrenti in un vortice di battute, improvvisazioni, comicità surreale come nella mitologica telefonata con i fratelli Capone. Anche l’idea base di “Ciao Darwin” con due gruppi di persone in due tribune che si fronteggiano è di stretta derivazione funariana.

Ai critici che hanno definito trash “Ciao Darwin” la replica è al veleno: “Più che trash, è grottesco. Ma sembra essere compreso dal pubblico nella sua giocosità. Gli ascolti parlano chiaro. C’è molta presunzione nel voler giudicare.

Non credo ci sia cattiveria nelle penne dei critici però ignoranza sì. I trafiletti della critica non li leggo più. Hanno scritto perfino che sudo. Sì, sudo. Ma che caspita di critica è? Allora io non leggo l’articolo perché chi l’ha scritto è brutto…”

Innamorato di Roma, non si rassegna alla decadenza dell’Urbe: “Per questa prigionia di bruttura nella quale è incastrato, il romano sta diventando sempre più aspro nei confronti degli altri. Dirà pure “sti cazzi” ma è arrabbiato perché si rende conto che la città più bella del mondo si sta sgretolando sotto i suoi occhi. E c’è anche una sua parziale e importante correità in tutto questo. Noi romani potremmo essere gli anticorpi di questa città malata e invece…”.

Diffidente nei confronti di ogni ideologia, non ha mai pensato di entrare in politica. Una volta Berlusconi gli propose di diventare portavoce di Forza Italia. “Risposi: Presidè nun lo posso fa’”. “E perché mai chiese lui? “Manco l’ho votata a lei…”

