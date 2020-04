“LA GENTE MUORE, SAI CHE CE FREGA DEI CONCERTI” – TIZIANO FERRO IN COLLEGAMENTO CON FAZIO DALLA SUA CASA DI LOS ANGELES CHIEDE CHIAREZZA AL GOVERNO SUI CONCERTI E VIENE CROCIFISSO SU TWITTER: “PERFINO FAZIO È IMBARAZZATO DAL PIPPONE”, “CHIEDILO A BURIONI SE HAI IL CORAGGIO”, “È PROPRIO IL MIO SOGNO PAGARE CENTINAIA DI EURO PER CONDIVIDERE I MIEI GERMI CON 60MILA PERSONE” – VIDEO

Cicciogia@cicciogia

Tiziano #Ferro: "È nostro diritto sapere quando potremo riprendere coi concerti, il Governo ci dia delle risposte".

Infatti, Conte telefoni al Coronavirus e chiarisca subito quando potranno ricominciare i concerti di Tiziano.

Presto!

Gli italiani non aspettano altro.

Mauro Alessandrini@CheckSystem

Bene , da stasera ho potuto appurare che #TizianoFerro è un deficiente. Vuole dal sapere dal governo, anzi, pretende dal Governo che gli si dica quando potranno riprendere i suoi concerti. Sembra uno scherzo, non lo è.

ApocaFede@DrApocalypse

TIZIANO FERRO IN LACRIME A SANREMO

#Conte domani a #TizianoFerro: "Questo Governo non lavora col favore delle Sere Nere"

MarZia@FerroMengoni5

indovinate chi ci sarà nei prossimi Nomi e Cognomi del presidente Conte? #TizianoFerro

ExBenestante@Patriziodb

Chissà se oggi avremo una diretta di #Conte dove tranquillizza #TizianoFerro

LA LETTERA DI TIZIANO FERRO A FIORELLO

La Morale Della Fava @MoraleDellaFava

Ma ci rendiamo conto che #TizianoFerro chiede risposta ad un Governo che deve gestire una pandemia, per sapere se può fare i concerti.

Ma ci rendiamo conto?

Ci sono talmente tanti di quei profili di inopportunità in questa frase, che non si sa da quale iniziare.

Domenico Mugugno@ishka_iz

Non è che te lo deve dire il governo americano se puoi fare i concerti Tizià, te lo deve dire la testa tua in base alla situazione del momento,dovresti immaginarlo che almeno fino alla fine dell'anno ci sarà altissimo rischio a far assembrare gente #tizianoferro #CTCF

Vincenzo Spadola™@vincenzospadola

Il lamento di #tizianoferro dalla sua bella villa californiana davvero non si può sentire! #CTCF

iodio@GDiodio

Un riccone che vive in una villa a Los Angeles che rompe il cazzo perché non sa quando farà i concerti, con la gente che fa la fame e rischierà di chiudere bottega per sempre, è un insulto #chetempochefa #tizianoferro

Dj Aniceto@djaniceto

TIZIANO FERRO

Come si vede che #tizianoferro non vive nel mondo di noi persone comuni. Solo un isterico milionario può pretendere che dopo ben due mesi di lockdown e terrorismo psicologico si facciano i concerti.

Angelo@Angelo58542230

Che delusione #tizianoferro il tour lo devi annullare, non devi avere la conferma del governo Pensi che io abbia il coraggio di entrare in uno stadio con 60.000 persone

Francino @Francino1

Tiziano Ferro falla finiscila e restituisci i soldi, che a luglio te ne stai a Los Angeles . La gente muore sai che ce frega dei concerti !

Domenico@domenicolascala

Ma che domanda è ? Come si fà a saperlo ora ? Qui i nostri cari muoiono. La vita vale più di un concerto, finché non ci sarà un vaccino #tizianoferro

sevabbè@unknownrit

#tizianoferro chiedilo a #Burioni se puoi fare il concerto se hai coraggio

Nick84@nick84super

#tizianoferro è proprio il mio sogno pagare centinaia di euro per andare a condividere i miei germi con 60 mila persone

Christian Pradelli@c_pradelli

Perfino #Fazio imbarazzato durante il pippone di #TizianoFerro che chiede chiarimenti per la ripartenza dei concerti. Io veramente, ma veramente boh.

Vincent @Monky_2405

Il problema non è che #tizianoferro pensi ai concerti. Il problema è far credere che dipenda dal governo se possa farli . Come se dipendesse da una buona/cattiva decisione politica. Aspettare che sia il governo a dire si/no è da ipocriti. È il virus a bloccarli, non Conte.

Cri@CriBri13

E inoltre, anche dopo eventuali chiarimenti da parte di un Governo che sta gestendo una pandemia gigantesca, chi secondo #tizianoferro entrerebbe mai in uno stadio con altre 60mila persone???

misspeperuta@serperuta

Ma siccome è #TizianoFerro non può dire una cagata? Vero, il suo settore ha bisogno di risposte, come tutti gli altri. Ma il Governo la palla di vetro non ce l'ha e se non sa se il bar di Peppino può aprire a maggio figurati se sa se si possono organizzare concerti ad agosto.

emiliano@Exemy333

#Tizianoferro a #CTCF chiede risposte per sapere quando si potranno fare concerti .... ricordando che la categoria ha fatto molta beneficenza...

Che delusione Tizia'

Luca Pelini@lucapelini78

Ma direi che la caduta di stile di #tizianoFerro sia terribile... Prima fa beneficenza poi la rinfaccia...

Massimiliano@MassimilianoMI

#chetempochefa #tizianoferro TIZIANO CHE VERGOGNA , ti seguo da molti anni e ti stimo ma STASERA hai detto qualcosa che mi ha fatto male !!! I CONCERTI VANNO ANNULLATI ! Che coraggio !

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Chiedere quello che ti sembra sacrosanto chiedere è giusto. Non sempre però si riesce ad azzeccare le tempistiche. #ctcf #tizianoferro

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Ovviamente che ve lo dico a fa’: la Pasquetta col sole più spendente di sempre.

zia Mar@poopey_sg

Vi dico, che per colpa dei furbetti che vanno a fare la spesa 5 volte al giorno, che fanno i festini, che festeggeranno Pasquetta insieme ad altri, noi staremo a casa anche in estate #Conte

SheLostControl@RnRollqueen

Ma quelli che evadono la quarantena ,invece di chiamarli "furbetti", non si possono semplicemente chiamare con il loro nome, cioè stronzi.

ItaliaRialzati@imfree81

Per piacere cari TG quelli denunciati non chianateli furbetti, chiamateli coglioni.

@gneedsjavi

DOVETE STARE A CASA! NON LO CAPITE? SCEGLIERANNO SE SALVARE VOSTRO NONNO O UN RAGAZZO PIÙ GIOVANE NON LO CAPITE? DOPO NON VENITE A PIANGERE. COGLIONI.

Matteo Zenoni@teozenoni

La cosa che mi fa più rabbia nel vedere ai TG sono i posti di blocco per fermare quei coglioni che cercano di andare nelle seconde case in montagna. Come se fossimo in vacanza. Assurdo #coronavirus #COVID?19 #sensocivico

Asteria@AssetAsteria

Per i furbetti del weekendino: uscite pure, ma prima o poi uscirò pure io (verso Halloween, a questo punto) e vi verrò a cercare, tutti, e vi creperó di mazzate!!

@heitsraf

Campania piena di elicotteri e soldati per evitare che qualcuno violi la quarantena De Luca ti amo

Aly@Alyenante

Se davvero riaprono scaglionando regione per regione, conoscendo De Luca, noi napoletani usciamo di casa a dicembre 2021.

Carlo - Europa - Italia@Carlo_Aler

Dedicato a tutti quei "furbetti"che pensano di girare "indisturbati".

Mario Macali@MacaliMario

Rivolto ai furbetti che pensano di fare l scampagnata...nel terrazzo condominiale.

welcometofavelas__

Quando "ce la faremo" assume un altro significato @welcometofavelas_4k