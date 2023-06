“I GIALAPPI SONO UNA MANNA PER LA RETE CHE LI OSPITA” – ALDO GRASSO INCENSA IL “GIALAPPASHOW” E IL MAGO FOREST: “IL PROGRAMMA SI REGGE SU DUE CAPISALDI: LA CONDUZIONE DEL COMICO, SEMPRE PIÙ BRAVO E SEMPRE PIÙ IN SINTONIA CON LE VOCI FUORI CAMPO, E IL “RICICLAGGIO” DEI PROGRAMMI TARGATI SKY. IL MAGO FOREST NON SBAGLIA I TEMPI, ANZI LI DETTA, FA RUOTARE GLI OSPITI ATTORNO A SÉ E …” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Solo dopo la terza puntata mi sento di scriver qualcosa su Gialappa’s Show , il nuovo programma della Gialappa’s Band in onda su Sky. […]

Il programma si regge su due capisaldi: la conduzione del Mago Forest, sempre più bravo e sempre più in sintonia con le voci fuori campo, e il «riciclaggio» dei programmi targati Sky. Il Mago Forest è l’opposto del «bravo presentatore»: pasticcione, megalomane, vanaglorioso manifesta una naturale propensione al disastro.

E invece succede il contrario: non sbaglia i tempi, anzi li detta, fa ruotare gli ospiti attorno a sé in perfetta sincronia, sa cucire il passaggio da un numero all’altro secondo scrittura. Rappresenta ancora la parodia del conduttore ma a differenza di Claudio Lippi o di Simona Ventura è lui il primo a parodiarsi con padronanza di battute e situazioni. I Gialappi sono una manna per la rete che li ospita perché rimettono in circolazione quello che spesso viene considerato scarto.

Lo hanno sempre fatto, continuano a farlo anche a Sky: riutilizzano in chiave comica i provini di X Factor , di Masterchef , di Ex On The Beach Italia , di altri reality e di scampoli di calcio internazionale. A commentare questi filmati sono ancora molto bravi e l’effetto stornamento funziona sempre. Da Mondadori è uscito il libro Mai dire noi , che è tutto fuorché una gialappa, una pianta con effetti collaterali.

