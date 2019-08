“E GIOTTO MUTO!” – SU INSTAGRAM LA NUOVA SFIDA DELL’ESTATE: CHI HA LA CHIAPPA PIU’ TORNITA? – BELEN ILLEGALE FA IMPAZZIRE I FAN, MARTINA STELLA ESAGERATA IN TANGA (E IN TV PARLA DEL PRESUNTO FLIRT CON IL PRINCIPE HARRY PRIMA DELL’ARRIVO DI MEGHAN MARKLE), NAOMI NUDA – E POI EMILY RATAJKOWSKI, HEIDI KLUM, LA CANTINI E LA FOTO MALANDRINA DELLA CANALIS - TUTTE PAZZE PER IL LATO B DEL CAMPIONE DEL MONDO DI PALLANUOTO BODEGAS

Martina Stella ha scelto Forte dei Marmi come meta prediletta delle sue vacanze. Qui sta trascorrendo delle bellissime giornate con la figlia Ginevra, tra giochi in spiaggia e bagni al mare. Di tanto in tanto, però, l’attrice si concede anche un po’ di abbronzatura. E proprio sul lettino è stata immortalata in un posa decisamente sexy. Di spalle e senza pezzo sopra del costume, Martina sfoggia un costume a tanga che mette in evidenza il suo corpo perfetto.

Una stories che ha fatto impazzire i fan, che spesso commentano le sue foto: “Una vera sirena a Forte dei Marmi, sei stupenda”, “Sei sempre al top”, scrivono. E ancora: “Non ci sono parole per descrivere la tua bellezza”. Grazie alla sua forma perfetta, alla sua bellezza naturale e al suo sorriso smagliante, Martina Stella è sicuramente una delle donne più apprezzate d’Italia.

La bellissima e biondissima Martina Stella ha confessato, in occasione di un’intervista da Caterina Balivo, rispondendo con sincerità e con la sua consueta freschezza. L’attrice toscana ha parlato del debutto nel mondo del cinema con l’indimenticabile ruolo nel film L’ultimo bacio, della sua carriera in generale, dell’esperienza a Ballando con le stelle e ha ricordato anche due grandi personaggi del cinema e della tv purtroppo scomparsi: il produttore-regista Carlo Vanzina e l’attore Ennio Fantastichini. Come sempre, Caterina Balivo lascia sempre un po’ di spazio per i pettegolezzi e per del simpatico gossip, così si parla anche del presunto flirt con il Principe Harry.

Martina Stella ha avuto un flirt con il Principe Harry prima dell’arrivo di Meghan Markle?

Durante l’intervista condotta da Caterina Balivo nel salotto pomeridiano di Vieni da me, Martina Stella ha parlato anche delle sue storie sentimentali. Alla bella attrice, attualmente protagonista del primo “cinepanettone” su Netflix (“Natale a 5 Stelle”), viene così chiesto se è vero che in passato ha avuto un flirt con il Principe Harry d’Inghilterra, e

Caterina chiosa: “Potevi essere al posto di Meghan Markle?”. Martina Stella, sorridente e divertita, smentisce subito la cosa e afferma di non sapere perché in passato fosse andata in giro questa voce: “Forse perché quel periodo vivevo a Londra” – ipotizza. Dunque la bella attrice italiana non ha avuto una relazione con il figlio di Carlo e Diana, ma afferma di avere avuto varie relazioni e di non essere stata così fortunata in amore.

