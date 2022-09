“GIUCAS CASELLA È UN VECCHIO BAVOSO“ - DOPO LO SCIVOLONE SULLA FAMIGLIA REALE, ATTILIO ROMITA MENA DURO SULL’EX CONCORRENTE DEL GF VIP: “FACEVA LA DOCCIA CON DUE RAGAZZE CHE GLI SCULETTAVANO ADDOSSO E LUI ALLUNGAVA LE MANI. UNA COSA VISCIDA” – SARA MANFUSO LO SEPPELLISCE: “A ME DELLE VOLTE ROMITA FA UN PO’ PENA. MA COME FAI A STARE CON UNO COSI’?” (E INFATTI LEI STA CON ANDREA ROMANO…)

Da davidemaggio.it

attilio romita

“Giucas Casella è un vecchio bavoso“. Dopo lo scivolone sulla famiglia reale, Attilio Romita ci è ricascato e, sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, ha espresso le sue perplessità su Giucas Casella, concorrente della scorsa edizione. Un punto di vista decisamente forte che l’ex mezzobusto del TG1 ha confidato a Sara Manfuso, che, al contrario, non ha perso tempo a parlare male di lui in maniera impietosa.

“Giucas Casella, la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani su queste due ragazze per un quarto d’ora. Una cosa viscida, brutta di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle“

ha detto infatti Romita a Sara sull’ex concorrente del GFVip, non contenendo il suo pensiero sul mentalista. Parole forti da parte del giornalista, che in un certo senso sono state avvallate anche dalla donna, che ha definito “to much” la situazione descritta da Attilio.

attilio romita e sara manfuso 2

Sara Manfuso: “Romita delle volte mi fa un po’ pena”

Nonostante il discorso in cui gli ha dato ragione, la Manfuso non sembra però apprezzare particolarmente Romita.

sara manfuso

“Lui c’ha una compagna. Una compagna che lo vede così, ma è contenta oppure no? Io avrei dei problemi a stare con uno così. Mamma mia“ ha asserito infatti la Manfuso sull’atteggiamento del 70enne nella casa (che, tra le altre cose, ha fatto un balletto “provocante”, senza maglietta, con Patrizia Rossetti). Interrotta da Alberto De Pisis – “Se lo ama” – Sara ha malignato:

giucas casella

“Ma come fai ad amarlo? (…) A me delle volte fa un po’ pena. Lo so, non dovrei dirlo. Non è carino, però… (…) Non lo vedo integrato e vedo che delle volte esagera perché vuole un po’ inserirsi, mi sembra eccessivo. Perché poi è bello integrarsi, però con la consapevolezza anche dell’età, di quello che sei. Non mi piace come modo di fare. (…) Probabilmente nomino lui“.

Un’opinione cattiva, detta mentre rideva divertita, che potrebbe generare dei contrasti con Romita, qualora l’uomo dovesse mai sentirla.

attilio romita 1

attilio romita e sara manfuso 1 andrea romano sara manfuso attilio romita e sara manfuso 1 attilio romita 2