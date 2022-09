Maria Bruno per www.leggo.it

FABRIZIO CORONA - STORY CONTRO ILARY BLASI

Polemiche su polemiche. I fari accesi da mesi sulla separazione Totti-Ilary sono sempre più forti. E con loro, tutto l'entourage che circola attorno. Il gossip impazza, i curiosi continuano a digitare il nome della coppia per sapere news e dettagli. E' ormai la notizia più cliccata e, proprio oggi, le novità sono tantissime. Dopo l'intervista bomba rilasciata da Totti al Corriere, in cui rivela particolari piccanti e scandalosi del divorzio con l'ex letterina Passalaparola, arriva la risposta tagliente di Ilary a Repubblica.

Tutti aspettano l'intervista della conduttrice dell'Isola a Verissimo ma c'è chi, invece, non perde tempo per commentare le ultime news. E' Fabrizio Corona, vecchio nemico della coppia che subito ha pubblicato delle stories su Instagram per commentare quanto emerso.

«Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi…prossimamente seguitemi. Stay tuned. p.s. complimenti il furto dei rolex come primo reato è azzeccato. Tra 3 anni, finita la condanna (che non arriverà mai), varranno il triplo. A presto ? molto presto».

FABRIZIO CORONA CONTRO TOTTI E ILARY: COSA HA DETTO

fabrizio corona ilary blasi

Il rancore di Fabrizio Corona verso la coppia parte dal passato. Tutti ricorderanno l'episodio di qualche anno fa quando Corona è stato ospite del GF Vip condotto da Ilary. In quell'occasione, la conduttrice non si è risparmiata di togliersi un sassolino risalente al suo matrimonio, quando l'ex re dei paparazzi ha pubblicato delle foto che testimoniavano il presunto tradimento di Totti con Flavia Vento.

Un gossip che Ilary non ha mai digerito e, appena ha potuto l'ha rinfacciato a Corona, in diretta tv, cacciandolo dal programma. E adesso che il suo matrimonio è seriamente in crisi per uno o più tradimenti da parte di entrambi, ecco che Corona si fa avanti.

TOTTI ILARY LA GUERRA DEI ROLEX

«Il paradosso è che tutta l’italia parla di questi due borgatari. In questo video, quel giorno, la queen di ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul corriere. E' caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare, vendicandosi di me. Era appena uscito il libro di totti che per volontà della famiglia di ilary aveva voluto tirare fuori l’argomento Flavia Vento» scrive Corona in didascalia al video di quel giorno.

CORONA: IL POST CONTRO TOTTI E ILARY

«Mi accusava - si legge ancora nel post di Corona - di aver inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una merda perché lei si doveva sposare una settimana dopo….accidenti !!! Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose..la gente mi ferma per strada. Ma questa non è una fiaba d’amore.

TOTTI MEME

E' semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali».

«Sono uscito dal mondo del gossip fondamentalmente perchè mi annoiava. Almeno questa mattina quando ho aperto le pagine del Corriere, giusto il tempo di farmi quattro risate, leggendo questa intervista penosa (spero improvvisata). Il mio telefono sta letteralmente bollendo» ha scritto nella storia Instagram Fabrizio. «Ho deciso che questa volta una decisione la rilascerò anche io. Non fosse altro perchè mi l'idea di puntualizzare alcuni punti lasciati in sospeso quando sono stato letteralmente cacciato fuori da una trasmissione televisiva condotta da un collezionista di Rolex. Come si dice in questi casi: Nun rosicate».

francesco totti noemi bocchi 1 flavia vento 5

CORONA PROMETTE VENDETTA CONTRO ILARY E TOTTI

