11 ago 2023 19:32

I “GOSSIP FACETI” DI DANIELE LUTTAZZI – “TOTTI AVEVA PORTATO ILARY A CENA FUORI PER FESTEGGIARE IL SUO COMPLEANNO. LE CHIESE: “COSA VORRESTI COME REGALO: UN ROLEX, UNA COLLANA DI DIAMANTI O UNA JAGUAR?”. “FRANCESCO, VOGLIO IL DIVORZIO”. E LUI: “NON AVEVO INTENZIONE DI SPENDERE COSÌ TANTO” – “ANNI FA ERANO DI MODA I SOPRABITI IN VELLUTO PER UOMO. CLAUDIO BAGLIONI ENTRÒ ALLA RCA INDOSSANDONE UNO E LUCIO DALLA GLI DISSE: “VEDO CHE HAI UCCISO IL DIVANO”