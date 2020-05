“IL GOVERNO MI DEVE UN SACCO DI CA**I” – VALENTINA NAPPI SHOW A “LA ZANZARA”: “POSSO AVERE PAURA DEL VIRUS? HO LECCATO LO...” – “CONTE SI PREOCCUPI DELLA SALUTE SESSUALE DEI CITTADINI E REGALI UN VIBRATORE A TUTTI. BISOGNA ABOLIRE L’ESPRESSIONE PRENDERLO NEL CULO COME COSA NEGATIVA. È UNA COSA BELLA E BASTA, MA SOLO SE USI IL LUBRIFICANTE. C'E' UNA PRATICA CHE MI PIACE TANTO MA COSTA TROPPO''

Da “la Zanzara – Radio24”

“Prenderlo nel culo? Non è un’espressione negativa, non è una cosa brutta. Prendersela nel culo è una cosa bella e basta. Se la prendi nel culo senza lubrificante, allora si che è brutta. Quello fa male”. Ma a te non dovrebbe fare più male, no?: “Ma che cazzo dici? Io non lo faccio senza lubrificante. Nemmeno un dito faccio senza lubrificante. Uso un lubrificante a base di silicone e olio di jojoba, uno proprio con la foto del culo sopra. Ne uso poco e dura per tutto il rapporto”. Così Valentina Nappi a La Zanzara su Radio 24. Ma tu dovresti avere un’apertura anale superiore alle altre donne, dice Cruciani: “Ma non credo. Adesso a casa sto guardando un sacco di video di Dredd, che è uno dei cazzi più grossi. Ci ho messo un’ora per farmelo entrare nel culo. Sono dotata, ma c’è chi è più dotata di me”.

Non tutti i sederi si dilatano allo stesso modo: “Si, è come con i muscoli. C’è tecnica, ma anche predisposizione naturale. Stessa cosa per la danza classica. Non tutti sanno che ho fatto 8 anni danza classica”. Ci dev’essere quindi una predisposizione naturale a prenderlo nel culo?: “Si. La tecnica aiuta, sennò ci si fa male, come in palestra. Però…”. “Un’altra cosa he mi fa male – dice Valentina - è prendere nel culo un’unghia di acrilico, una sensazione orribile. Vanno tantissimo di moda, anche le commesse hanno queste unghie di plastica. E molte mie colleghe indossano questo tipo di unghie. Lo dico sempre: vi prego niente penetrazione con le dita, perché mi fai male”.

Che film porno stai guardando in quarantena?: “Film gay con neri che lo mettono in culo. Hanno dei culi della Madonna. Sono rotondi, perfetti, sono i bronzi di Riace. Due uomini che si baciano, che si leccano. Mi fa eccitare”. Ormai sono mesi che non lavori su un set: “Ho scopato stamattina col mio fidanzato. Il governo mi deve un sacco di cazzi. I bisogni sessuali dei cittadini dovrebbero essere un problema del governo. In questo momento di emergenza regalerei un sex toy a tutti. Ai maschietti dei masturbatori, alle femminucce dei vibratori. Non costerebbe nemmeno tanto”.

Hai fatto incazzare un po’ di femministe dicendo che preferisci lo stupro “piuttosto che vivere una quotidianità dove la gente non è libera di vivere come vuole la sua sessualità”: “Mi hanno taggata in una conversazione dove si parlava praticamente di censura. E dicevano delle cose allucinanti. Addirittura mi hanno accusata di coprire casi di stupro. Allora io lì non ci ho visto più. C’era una tipa che diceva che davanti ad ogni film porno ci deve essere un warning che specificava questo è un film, una cosa ridicola. In effetti è vero che preferirei uno stupro che vivere in un mondo meno libero. Ma è un’iperbole. Se mi capita nelle mie fantasie di avere un’attrazione per lo stupro? No. Anche se magari l’ho avuta, è molto comune”.

Parenzo: “Non si può parlare di stupro in questo modo. Ci sono donne che hanno subìto stupri e non gradirebbero queste parole”. “E che cazzo me ne fotte – dica la Nappi – c’è gente che schiatta ogni giorno dodici ore sotto il sole e non gliene frega a nessuno”. Ma come si sente una donna che ha subìto uno stupro leggendo questa frase?: “Non è un mio problema. Il fulcro della discussione era che secondo loro il porno spingeva le persone allo stupro. Che è una stronzata, in realtà il porno fa il contrario. Facendosi le pugnette si smaltisce l’energia sessuale. Quindi le persone sono più rilassate”.

Sei considerata la regina delle gang bang: “Ma ragazzi, in dieci anni di carriera ne ho girate tre o quattro. E poi le gang bang costano, non ci sono i fondi. Io vorrei girarle più spesso. Devi dare mille euro all’attore. A voi non piacerebbe trombare con dieci femmine contemporaneamente? Ma la doppia penetrazione è la posizione più bella in assoluto. Non c’è nulla che mi faccia godere di più della doppia penetrazione”. Temi il coronavirus?: “Ho trombato per dieci anni nel porno, ho trombato nei set americani più sporchi, ho leccato lo sperma dal pavimento, posso avere paura del virus?”

