16 giu 2022 15:30

“GRAZIE PER L’ATTENZIONE E ARRIVEDERCI A TUTTI” – IERI SERA FRANCESCO GIORGINO HA CHIUSO IL TG1 CON UN INSOLITO SALUTO: CON SGUARDO MALINCONICO, QUASI COMMOSSO, HA AGITATO LA MANO DESTRA, COME A FAR CAPIRE CHE LASCIAVA FISICAMENTE IL SUO POSTO – C’ENTRERÀ FORSE LA DECISIONE DELLA MAGGIONI DI RIMUOVERE L’ANCHORMAN E LE COLLEGHE EMMA D’AQUINO E LAURA CHIMENTI DALL’EDIZIONE DELLE 20? I TRE SI SONO RIFIUTATI DI FARE IL TURNO DELLE 6.30 E LA DIRETTORA LI HA PUNITI SPOSTANDOLI ALLE 13.30…