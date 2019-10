“GLI HAI DETTO CHE ERA UN FIGLIO DI PUT*ANA” – SCAZZO TRASHENDENTE A “UOMINI E DONNE” TRA TINA ED ER FAINA, OSPITE DEL PROGRAMMA DOPO LA PARTECIPAZIONE A “TEMPTATION ISLAND” – IL TRUCIDONE, COLPEVOLE DI AVER “INSULTATO” SUI SOCIAL IL FIGLIO DI TINA INTERVENUTO IN DIFESA DELLA MAMMA, NON FA IN TEMPO A SEDERSI CHE L’OPINIONISTA SI ALZA PER PICCHIARLO E VIENE FERMATA DA MARIA LA SANGUINARIA CHE SI METTE IN MEZZO…(VIDEO)

https://www.wittytv.it/uomini-e-donne/tina-e-er-faina-scintille-in-studio/

Massimo Galanto per "www.blogo.it"

tina vs er faina 4

La furbizia televisiva di Maria De Filippi si è resa esplicita una volta in più nella puntata di oggi di Uomini e donne, quando la conduttrice ha spiegato il perché i suoi autori abbiano scelto - scatenando da subito polemiche social - Damiano Er Faina tra i concorrenti di Temptation Island Vip.

tina vs er faina 21

Lo ha fatto giustificando ed elevando l'operazione strategica, evidentemente mirata molto più prosaicamente a portare sul piccolo schermo un personaggio molto seguito sui social, soprattutto dai giovanissimi, trasformandola in una sorta di battaglia etica per redimere il web brutto e cattivo. In primis, per la circostanza, ha eletto Er Faina rappresentante del web che insulta senza conoscere, inserendolo a sua insaputa in una specie di percorso di redenzione a favore di telecamera.

tina vs er faina 2

Quindi, dopo aver precisato che - ovviamente - "non ce l'ho su con il web", la conduttrice ha detto che "a volte il leone da tastiera lo è perché non conosce: spara, scrive, stupisce, ha un sacco di visualizzazioni, esagera".

tina vs er faina 18

La De Filippi ha trasformato l'ingaggio televisivo di un influencer da poco meno di un milione di follower su Instagram in "un modo costruttivo per fargli capire che, forse, quello che faceva non era del tutto giusto": Penso di avergli fatto conoscere una realtà, che prima non conosceva, quella realtà che stava insultando.

tina vs er faina 16

La lezioncina, culminata con le sincerissime scuse del peccatore social, si è conclusa con la seguente massima pronunciata dalla padrona di casa: "non si risponde all'insulto, con l'insulto". Wow.

