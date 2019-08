“HAI STONATO COME NON SI E’ MAI SENTITO E AVEVI UNA VOCE DA FILM PORNO” - ILARY BLASI SI LANCIA NEL KARAOKE ALLA FESTA DI TEO MAMMUCARI E IL CONDUTTORE LA STRONCA – TRA BATTUTE E SCHERZI, LADY TOTTI CI RIPROVA SULLE NOTE DI "TI LASCERÒ" E IL CONDUTTORE RINCARA LA DOSE: “È IMBARAZZANTE, 'STA COSA” - VIDEO

Ilary Blasi si diverte a Sabaudia insieme a Teo Mammucari, fra karaoke e scherzi. La conduttrice sta trascorrendo le vacanze sul litorale romano insieme a Francesco Totti e ai figli Chanel, Cristian e Isabel.

Dopo le vacanze a Ibiza, Ilary e Totti sono sbarcati ancora una volta a Sabaudia, luogo del cuore, per rilassarsi e divertirsi. Con loro tanti amici fra cui Teo Mammucari. I due conduttori si sono conosciuti dietro che quinte de Le Iene che hanno presentato insieme per ben quattro edizioni.

La Blasi e Mammucari hanno vissuto una bella serata a base di canzoni e risate, raccontata anche su Instagram. Nelle numerose clip condivise nelle Stories di Instagram, Ilary si esibisce al karaoke insieme all’amico.

In alcuni video il comico invita la showgirl a cantare Nel blu dipinto di blu, la famosa canzone di Domenico Modugno. Lady Totti canta la prima strofa, mostrando ottime doti canore e tutte le persone in sala applaudono. Mammucari però scherza e non ci sta, prendendo in giro la Blasi.

“Ma quale brava? – dice ridendo -. Hai stonato di brutto, come non s’è mai sentito, e avevi un tono della voce da film porno”. Le risate non si spengono nemmeno quando Teo e Ilary cercano di realizzare un duetto che risulta molto divertente. Impersonando Fausto Leali e Anna Oxa, i conduttori provano a cantare Ti lascerò, ma anche in questo caso non va meglio. “È imbarazzante, ‘sta cosa” ride Mammucari insieme agli amici vip.

Ilary sta vivendo un’estate magica, fra party con la famiglia e gite in barca. A settembre, dopo l’addio al Grande Fratello Vip, la Blasi condurrà Giochi senza frontiere, ma soprattutto inizierà una nuova avventura con Francesco Totti. Sembra infatti confermato l’inizio di una sit-com con protagonisti la showgirl e il calciatore che si trasformeranno in moderni Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

