Fazio?

giancarlo magalli

Lo mandai da Raffaella Carrà. Lei non voleva quelli che non conosceva, ma io le dissi che era bravo, che le sarebbe piaciuto. Questo perché nel 1982 un dirigente Rai illuminato, Bruno Voglino, indisse un concorso per trovare volti nuovi per la tv. Si presentarono migliaia di candidati e vennero scelti i tre migliori: Alessandro Cecchi Paone, Piero Chiambretti e Fabio Fazio. Voglino mi disse: “Cecchi Paone vuole fare il giornalista e lo mandiamo alle news, a Chiambretti ci penso io perché è torinese come me, tu occupati di Fazio”. Io ero autore a Pronto, Raffaella? e lui era bravo a imitare personaggi non inflazionati, così lo inserii nel programma. Allora era molto umile, mi portava i biscotti da Savona per ringraziarmi. Adesso ha fatto seimila puntate di Che tempo che fa, ha avuto 10 mila ospiti e mi ha invitato una sola volta».

che tempo che fa fabio fazio

(…) Nella sua lunga carriera televisiva, però, Magalli ha lanciato anche tanti talenti, nomi che tuttora sono protagonisti del piccolo schermo. «Diciamo che di persone ne ho aiutate tante, da Vanessa Incontrada a Fabio Fazio fino a Massimo Troisi.

Non sono Pippo Baudo ma ne ho aiutati parecchi a venire fuori», ha dichiarato Giancarlo Magalli nell'intervista rilasciata al settimanale Chi.

Molti di questi personaggi gli sono sempre stati riconoscenti altri, invece, hanno dimenticato cosa fece per loro Magalli quando erano ancora degli sconosciuti. Tra questi ultimi c'è Fabio Fazio. Nell'intervista rilascia a Chi il conduttore, che per anni è stato il volto della Rai alla guida de "I fatti vostri", si è tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti del presentatore di "Che tempo che fa".

giancarlo magalli

