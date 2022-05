SIMONA MARCHETTI per il Corriere della Sera

IL SOTTOPANCIA DI STORIE ITALIANE SU GIORGIA SOLERI

Questa volta «la femminista guastafeste», come lei stessa si presenta sui social, si è davvero arrabbiata. D'accordo che il suo libro di poesie appena uscito s' intitola La signorina Nessuno , ma lei un nome e un cognome ce li ha comunque: si chiama Giorgia Soleri e, incidentalmente, è «anche» la fidanzata di Damiano David, il cantante dei Måneskin. Ed è proprio quella congiunzione a fare tutta la differenza del mondo.

giorgia soleri 23

A maggior ragione quando t' invitano in tv per parlare del tuo libro e del progetto di legge per il riconoscimento della vulvodinia come patologia cronica e ti ritrovi invece a rispondere a domande sulla tua vita privata e nel sottopancia ti identificano «solo» in base al tuo legame sentimentale, dimenticandosi del resto.

Non stupisce dunque che Soleri se la sia presa parecchio con quelli di Storie italiane , su Rai 1, per la virata inattesa dell'intervista. Ma più ancora di lei sono stati i suoi follower a riversare sulle tastiere tutta l'indignazione per il trattamento riservato alla 26enne, soprattutto quando hanno iniziato a scorrere le immagini dei Måneskin all'Eurovision o le foto di coppia. E quei messaggi arrabbiati sono stati poi pubblicati dall'influencer in una serie di Ig Stories, accompagnati da commenti ironici e dal brano Ripetutamente dei 99 Posse, quasi a sottolineare che definirla come la fidanzata di Damiano sia ormai diventata una (brutta) consuetudine.

giorgia soleri 36

«Ma non sono senza nome! Mi chiamo "la fidanzata" di nome e "di Damiano dei Måneskin" di cognome! Come fate a non saperlo!?!», ha scritto lei a corredo dello screenshot della foto tratta dal canale Instagram «Una donna a caso», dove venivano riportati i sottopancia contestati.

«Mi ha disturbato tanto la foto gigante di Damiano al centro dello studio... Ho provato disagio e forte irritazione», ha commentato un fan.

giorgia soleri 22

«A dir poco raccapricciante. Intervista di valore, sincera e interessante. Purtroppo sminuita dall'eccessiva celebrazione della tua relazione, di Damiano e dei Måneskin», gli ha fatto eco un secondo follower. E un altro: «Ho pensato, leggendo la didascalia durante il servizio, "ma con tutto l'amore per Damiano, ma sta meraviglia avrà un nome?"». C'è poi chi ha puntato sull'ironia e ha detto di aver creduto che fosse Damiano a soffrire di vulvodinia e che quindi i riferimenti a lui fossero dovuti. «Oggi buttiamola in caciara e la chiudiamo così - ha concluso Giorgia- perché sono troppo stanca fisicamente e mentalmente. Ma presto riaffrontiamo l'argomento, che di cose da dire ne ho fin troppe». Signorina Nessuno a chi?

