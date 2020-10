“HO UN DOLORE DELLA MADONNA” - SCENA MEGA TRASH AL “GF VIP” DOVE TOMMASO ZORZI HA APERTO LA PORTA ROSSA E HA SBROCCATO CON LA PRODUZIONE, COLPEVOLE DI NON AVERGLI DATO LA CREMA PER LE EMORROIDI – IL SUO GESTO HA SCATENATO IL PANICO TRA GLI ALTRI CONCORRENTI CHE LO HANNO PREGATO DI RIENTRARE. DOPO STA SCENEGGIATA L’INFLUENCER SARÀ SQUALIFICATO? - VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

tommaso zorzi al grande fratello vip 5

Tommaso Zorzi ha rischiato seriamente di essere squalificato dal Grande Fratello Vip, il reality che stasera andrà in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Il concorrente soffre da giorni per le emorroidi e lamenta un dolore a tratti insopportabile: da stamattina chiede con insistenza un medicinale che renda più sopportabile la situazione, ma dalla produzione ancora tutto tace.

E allora Zorzi ha deciso di mettere in atto una protesta clamorosa: ha aperto la porta rossa, scatenando il panico tra gli altri concorrenti e soprattutto tra gli autori, che non possono permettersi di perdere la punta di diamante di questa edizione per un motivo così futile.

tommaso zorzi al grande fratello vip 1

La produzione sta cercando di capire come muoversi per prestargli il giusto soccorso, ma per poco Zorzi non si è fatto squalificare: da regolamento non si può aprire e varcare la seconda porta rossa, per fortuna lui si è fermato alla prima.

