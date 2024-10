“HO FATTO CADERE LA BALLERINA PERCHÉ HO PERSO UN DENTE” – DISASTRO A “BALLANDO CON LE STELLE” PER ALAN FRIEDMAN! POCO PRIMA DI SCENDERE IN PISTA, HA PERSO UN DENTE DOPO AVER ADDENTATO DEL CIOCCOLATO: “ERO DISORIENTATO, QUANDO È ARRIVO IL MOMENTO DELLA PRESA SONO ANDATO IN CONFUSIONE”. MA NON È FINITA: È RIUSCITO A FAR INCAZZARE A DISTANZA LUISELLA COSTAMAGNA, VINCITRICE DEL PROGRAMMA DUE ANNI FA, TIRANDOLA IN BALLO DURANTE IL CONFRONTO CON I GIUDICI E COSTRINGENDOLA A UNA SMENTITA… VIDEO

alan friedman ha perso un dente

Estratto dell’articolo di Elisabetta Murina per www.fanpage.it

Alan Friedman ha perso un dente prima di esibirsi a Ballando con le Stelle 2024, nella puntata del 26 ottobre. Ospite di Domenica In, il concorrente ha raccontato cosa gli è accaduto nella sala delle stelle e per quale motivo, durante il paso doble, ha mancato la presa della ballerina Giada Lini facendola cadere per terra.

alan friedman fa cadere la ballerina a ballando con le stelle 4

Nel salotto di Domenica In, Mara Venier ha subito chiesto a Giada Lini come stesse dopo la caduta a Ballando con le Stelle. "Non mi sono fatta niente. La presa era sempre venuta, però c'è un piccolo retroscena che riguarda l'esibizione", ha spiegato la ballerina. A raccontarlo Alan Friedman, spiegando cosa è successo poco prima di scendere in pista: "Eravamo nella sala delle stelle e c'erano diverse cosa da mangiare. Io vedo un pezzo di cioccolato e lo mangio di nascosto.

alan friedman fa cadere la ballerina a ballando con le stelle 5

Sono a dieta e non ne prendo un pezzo da mesi. Nel dare un morso, mi è caduto un dente". […] Per questo motivo ha mancato la presa durante la coreografia: "Ero disorientato, quando è arrivo il momento della presa sono andato in confusione".

2. COSTAMAGNA SMENTISCE FRIEDMAN: “NON MI SONO MAI SOGNATA DI URLARE NÉ DAVANTI NÉ DIETRO LE QUINTE”

Daniele Lombardi per www.davidemaggio.it

Il fumantino Alan Friedman continua a far discutere… anche a distanza. Giusto una settimana fa, vi davamo conto del duro scontro tra il concorrente di Ballando con le Stelle e una redattrice del programma. Notizia citata da Selvaggia Lucarelli proprio nella puntata di ieri sera:

luisella costamagna

Veniamo da una settimana di, diciamo così, Friedman-gate. Sono girate voci, su di te, sul tuo conto. Hai qualcosa da dire a tua discolpa?.

Il giornalista, anziché limitarsi a specificare di essersi scusato con la diretta interessata (“E’ una persona squisita non meritava questo”, ha detto), ha preferito buttarla in caciara, coinvolgendo la vincitrice di due anni fa di Ballando: Luisella Costamagna.

Ieri ero in televisione con Luisella Costamagna (conduttrice di Tango su Rai 2, ndDM) e ho chiesto a lei durante la trasmissione: “Tu quando eri a Ballando qualche anno fa non hai urlato molto dietro le quinte?”. E lei mi ha risposto: “Sono io che faccio le domande qui”. Non voleva rispondere.

alan friedman giada lini

Una chiara allusione che la diretta interessata, su X, smentisce categoricamente:

Friedman mi cita inventando di sana pianta. La mia risposta “Faccio io le domande” si riferisce a tutt’altro (vedi video). A Ballando non mi sono mai sognata di urlare né davanti né dietro le quinte. Nonostante tutto. Perché chiamarmi in causa?

Rivedendo l’ospitata di Friedman a Tango, in effetti, ha ragione la Costamagna. A riprova, come evidenziato da Lucarelli e Co. ieri, della poca autenticità del concorrente a Ballando.

