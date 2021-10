“HO UN FRATELLO NORVEGESE” – RICKY TOGNAZZI, OSPITE DI “OGGI È UN ALTRO GIORNO”, RACCONTA COME HA SCOPERTO CHE IL PADRE UGO AVEVA AVUTO UN FIGLIO DA MARGARETE ROBSAHM: “MIA MADRE STAVA LEGGENDO “NOVELLA 2000” E MI HA DETTO: “TUO PADRE DEVE DIRTI QUALCOSA”. QUANDO CON MIO FRATELLO CI SIAMO RITROVATI UNO DI FRONTE ALL’ALTRO, L’HO GUARDATO E GLI HO DETTO: “CHE CARINI CHE SIAMO INSIEME, SEMBRIAMO…” - VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

ricky tognazzi e simona izzo a oggi e' un altro giorno 3

"Hai un fratello norvegese": Ricky Tognazzi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme alla moglie Simona Izzo, ha fatto una confessione inaspettata. In particolare, ha raccontato il momento in cui ha scoperto di avere un fratello: "Mia madre stava leggendo Novella 2000 e mi ha detto: 'Tuo padre deve dirti qualcosa'". Il fratello del noto regista si chiama Thomas Robsahm ed è nato dalla relazione del papà Ugo con Margarete Robsahm.

ugo tognazzi e margarete robsahm

Anche Thomas, proprio come Ricky, lavora nel mondo del cinema. Infatti è un produttore, sceneggiatore e regista. Come ha raccontato Tognazzi, poi, il padre Ugo decise di andare in Bulgaria per riportare il figlio a Roma. E quando si sono trovati uno di fronte all'altro, Gianmarco - l'altro fratello di Ricky - ha guardato Thomas e gli ha detto: “Che carini che siamo insieme, sembriamo due fratelli”.

Thomas Robsahm

Simona Izzo, poi, ha parlato del rapporto di coppia e della gestione dei problemi lavorativi, ironizzando: "Non è detto che Ricky mi abbia sempre consolato per un problema sul lavoro. Non è sempre stato solidale. Lui mi avverte quando sto male". In un'intervista di qualche giorno fa, comunque, il regista era stato super romantico: "La verità terrificante è che non posso più fare a meno di lei. Io vorrei smettere e poi provo un giorno, ma al secondo giorno cedo".

ricky tognazzi e simona izzo a oggi e' un altro giorno 4

ricky tognazzi e simona izzo a oggi e' un altro giorno 1 ricky tognazzi e simona izzo a oggi e' un altro giorno 2 margarete robsahm margarete robsahm e ugo tognazzi margarete robsahm 4 Thomas Robsahm 1 Thomas Robsahm