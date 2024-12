“HO LAVORATO CON AURELIO DE LAURENTIIS PER UN CINEPANETTONE. È STATO UN PO’ FOLLE, CI SIAMO MOLTO DIVERTITI” – DANNY DE VITO, ARRIVATO A 80 ANNI, A “OGGI” PARLA DELL’ITALIA E RICORDA L’ESPERIENZA SUL SET CON SOPHIA LOREN: “ERA COSÌ DOLCE E GENTILE” – E RACCONTA COME SI FESTEGGIA IL NATALE A CASA SUA: “MANGIAMO DA QUANDO ARRIVIAMO A QUANDO CE NE ANDIAMO, COME UNA VERA FAMIGLIA ITALIANA. ARROSTIAMO LE CASTAGNE E PREPARIAMO LE LASAGNE. ALLA VIGILIA FACCIAMO UNA GRANDE CENA DI PESCE” – VIDEO

Danny De Vito, 80 anni, è al cinema da domani con la commedia Ops! È già Natale, dove recita al fianco della figlia Lucy. L’attore, di origini lucane (i suoi genitori erano originari di San Fele, in provincia di Potenza), ha trascorso del tempo in Italia proprio grazie a questo film , che è ambientato sulle Dolomiti, dove una famiglia di italoamericani ricrea il Natale ad agosto per aiutate la figlia di 10 anni ad accettare il loro divorzio. Ma non tutto andrà come previsto anche grazie all’alleanza della bimba con nonno De Vito.

In un’intervista a OGGI in edicola da domani, l’attore racconta come si festeggia il Natale a casa sua: «Mangiamo da quando arriviamo a quando ce ne andiamo, come una vera famiglia italiana. Arrostiamo le castagne e prepariamo le lasagne. Alla Vigilia facciamo una grande cena di pesce».

E tracce d’italianità sono rimaste anche nei nomi di famiglia. De Vito nonno infatti racconta di cercare di essere « presente il più possibile. Mi ritengo molto fortunato, perché sono arrivato a questa età e ho potuto conoscere i miei due nipoti: Lucy ha appena avuto il piccolo Carmine, mentre l’altra mia figlia, Grace Fan, è mamma di Sinclair».

L’attore italo-americano, che abbiamo apprezzato in Matilda 6 Mitica e C’è sempre il sole a Philadelphia, nella sua lunga carriera ha anche recitato in film italiani: «Ho lavorato con Aurelio De Laurentiis per un cinepanettone. È stato un po’ folle, ci siamo molto divertiti. Quando ero giovane, poi, ho avuto la grande opportunità di recitare con Sophia Loren ed è stato incredibile. Lei era così dolce e gentile. C’era anche il marito, Carlo Ponti, produttore del film».

