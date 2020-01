“HO LA MALATTIA DI LYME” - JUSTIN BIEBER RIVELA SU INSTAGRAM: “MI È STATA DIAGNOSTICATA MENTRE MOLTE PERSONE CONTINUAVANO A DIRE CHE SEMBRO UNA MERDA, SOTTO AMFETAMINE” - “NON SOLO, HO AVUTO UNA GRAVE MONONUCLEOSI CRONICA CHE HA COLPITO LA MIA PELLE E LA FUNZIONE DEL CERVELLO SPIEGHERÒ TUTTO IN UNA DOCU SERIE” - SI TRASMETTE CON LE ZECCHE E CI SONO 300MILA NUOVI CASI ALL'ANNO: IN SÉ NON È PERICOLOSA MA... – VIDEO

1 – MUSICA, BIEBER: HO LA MALATTIA DI LYME

justin bieber 4

(LaPresse) - "Mentre molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembra una merda, sotto amfetamine, ecc, non si sono resi conto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme". Lo scrive Justin Bieber su Instagram. "Non solo, ho avuto una grave mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, la funzione del cervello, le mie energie e la salute in generale. Spiegherò tutto in una docu serie che metterò su YouTube a breve... saprete tutto ciò che ho combattuto e superato!! Sono stati un paio d'anni difficili, ma con il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia tornerò e meglio che mai. Senza limiti", aggiunge la popstar star canadese.

2 – MALATTIA DI LYME, COS'È E COME COMBATTERLA (7 GIUGNO 2018)

Maria Rizzo per www.ilgiornale.it

justin bieber

La malattia di Lyme è spesso giunta agli onori della cronaca per aver colpito personaggi famosi, tra cui Avril Lavigne, Bella Hadid, Richard Gere e Ben Stiller. Negli Stati Uniti conta oltre 300.000 nuovi casi ogni anno e anche in Italia è in aumento: ecco quali sono le caratteristiche dell'infezione, quali le zone più colpite dello Stival, nonché i trattamenti che permettono di sconfiggerla.

justin bieber confessa di avere la malattia di lyme

Conosciuta anche come borreliosi di Lyme, poiché l'agente patogeno che la causa si chiama Borrelia, può essere trasmessa all'uomo attraverso la puntura di zecca: per questa ragione, primavera ed estate rappresentano i periodi di massimo rischio, poiché si trascorre più tempo all'aperto aumentando la probabilità di imbattersi nel parassita.

justin bieber 1 justin bieber

L'incontro con una zecca può infatti rappresentare l'inizio di un incubo: "Il morso della zecca non è di per sé pericoloso, i rischi dipendono dalla possibilità di contrarre infezioni trasmesse da questi animali in qualità di vettori. Le zecche possono infatti essere infettate con alcuni batteri e quindi trasmetterli all’uomo nel momento del morso": così spiega in un'intervista Stefano Veraldi, direttore della Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia dell'Università di Milano.

In passato, le zone d'Italia a rischio erano l'Emilia Romagna, il Trentino, il Veneto, il Friuli e la Liguria ma, come segnalato dall'Associazione Lyme Italia e co-infezioni, oggi tale patologia si è diffusa in tutto il Paese. Vari i sintomi della malattia: all'inizio si manifesta con una macchia rossa sulla cute che si espande lentamente, ma entro qualche settimana il soggetto colpito può sviluppare disturbi neurologici con artralgie, mialgie, meningiti, polineuriti, linfocitoma cutaneo, miocardite e disturbi della conduzione atrio-ventricolare.

hailey baldwin

justin bieber 3

Non è comunque detto che basti un morso di una zecca per ammalarsi: il parassita potrebbe infatti non essere portatore del batterio o, ancora, non essere in grado di trasferirlo all'uomo. Per proteggersi ed evitare di contrarre la malattia, la raccomandazione degli esperti è quella di visitare le zone a rischio con abbigliamento adeguato; inoltre mantenere le distanze da animali come roditori, caprioli, cervi, volpi e lepri, poiché potrebbero essere infestati dalle zecche.

justin bieber e hailey baldwin a capodanno JUSTIN BIEBER VERSIONE PREDICATORE justin bieber si fa un regalo per le nozze justin bieber a bora bora justin bieber si nasconde 1 il matrimonio di justin bieber e hailey baldwin 27 JUSTIN BIEBER HAILEY BALDWIN il matrimonio di justin bieber e hailey baldwin 23 justin bieber si nasconde justin bieber e hailey baldwin 9 JUSTIN BIEBER HAILEY BALDWIN il matrimonio di justin bieber e hailey baldwin 38 Justin Bieber e Hailey Baldwin justin bieber e hailey baldwin 4 justin bieber e hailey baldwin 2 il matrimonio di justin bieber e hailey baldwin 28 il matrimonio di justin bieber e hailey baldwin 3 justin bieber e hailey baldwin 5 il matrimonio di justin bieber e hailey baldwin 35 hailey baldwin 5 hailey baldwin 6 il matrimonio di justin bieber e hailey baldwin 37 justin bieber 2