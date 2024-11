“HO MOLTI CORTEGGIATORI. MI CONTATTANO ANCHE SUI SOCIAL E MI CHIEDONO FOTO DEI PIEDI, MA ENRICO NON È GELOSO” – FRANCESCA FAGNANI PARLA DEL SUO COMPAGNO ENRICO MENTANA: “MI HA DOVUTO CORTEGGIARE A LUNGO PRIMA DI CONQUISTARMI. NON SEMPRE C’È IL COLPO DI FULMINE. ALCUNE PERSONE TI CRESCONO DENTRO” – “I FIGLI? PENSO CHE SI POSSA ESSERE FELICI ANCHE SENZA…”

Francesca Fagnani torna in tv dal 19 novembre con la nuova stagione di Belve. La giornalista e conduttrice, tra le più amate dal pubblico, è diventata famosa per la prima domanda che rivolge a ogni suo ospite per cominciare le interviste provocatorie che l'hanno resa celebre: «Che belva si sente?». Alla stessa domanda, lei ha risposto: «Un jack russell, simpatico ma se ti prende al polpaccio…».

La giornalista è compagna di Enrico Mentana da 11 anni ed è tra gli ospiti di "Che tempo che fa", il programma di Fabio Fazio in onda domenica 10 novembre dalle 19.30, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+

[…] Da più di 10 anni, Francesca Fagnani è legata sentimentalmente a Enrico Mentana, il celebre giornalista e direttore del TG La7. La loro relazione è caratterizzata da una forte riservatezza. Entrambi preferiscono mantenere separata la sfera privata da quella pubblica. In varie interviste, Fagnani ha spiegato che, pur essendo molto innamorati, il matrimonio non è una priorità per loro: «Per me il matrimonio non è un’esigenza, né un desiderio di realizzazione».

Ha raccontato che il primo bacio tra i due è avvenuto in ascensore e che Mentana ha dovuto corteggiarla a lungo prima di conquistarla. In un'intervista a Oggi ha raccontanto che a farli incontrare sono stati degli amici comuni in montagna, ma non è stato facile farla cadere: «Mi ha dovuto corteggiare molto a lungo». Ma quanto a lungo? Dice almeno un anno e mezzo». Perché non era sicura, perché «non sempre c’è il colpo di fulmine. Alcune persone ti crescono dentro».

[…] Sul tema gelosia, ha confessato di aver spiato in passato il telefono del compagno «ma ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali: non ci arrivo più». Lui, dal suo canto, non è geloso: «Ho molti più corteggiatori ora, rispetto a prima. Mi contattano anche sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi. Una persona una volta mi ha scritto: "Ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti"».

Francesca Fagnani non ha figli ma ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con quelli del compagno. In una intervista a Il Messaggero ha commentato lo status di donna childless e lo scompenso mai provato nel non avere figli: «Nessun motivo particolare. A me non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli». Il matrimonio? «Me l'hanno chiesto un paio di volte ma mi sono data alla fuga. Non ci credo all’amore per sempre».

«Ho provato un amore fortissimo per mia madre, quando l'ho persa, sette anni fa" – diceva nel 2022 – "è stato uno schiaffo, per tanto tempo ho provato una sorta di buco. Quello che ho provato per mia madre è stato un amore sconvolgente, irrecuperabile. Nessuno può preoccuparsi per me e ti può amare come una madre".

