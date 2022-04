“HO IL PANCREAS DI UN ANZIANO” – L’EX DI BELEN ANTONINO SPINALBESE A "STORIE ITALIANE" DI ELEONORA DANIELE RACCONTA LA MALATTIA AUTOIMMUNE DI CUI SOFFRE - "MI SONO SEMPRE SENTITO UN SUPEREROE. QUANDO HO INIZIATO AD AVERE I DOLORI, MI SONO SPAVENTATO. GRAZIE AI MEDICI HO TROVATO UNA...” – POI SCOPPIA IN LACRIME PER LA FIGLIA LUNA MARÌ – VIDEO

Antonino Spinalbese racconta la sua malattia e poi si commuove vedendo le immagini della figlia “Respiro ancora grazie a lei” #storieitaliane @eleonoradaniele pic.twitter.com/qmoEsM19hv — Storie Italiane (@storie_italiane) April 15, 2022

Antonino Spinalbese questa mattina è stato ospite di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, per parlare della parte di sé che nessuno conosceva, della malattia autoimmune di cui soffre. Ha voluto raccontare con un lungo video, per la prima volta, una pagina molto intima della sua vita e l'ha fatto per condividere con qualcun'altro la sua esperienza:

"È stato un nuovo inizio, la cosa che mi ha spinto a scegliere di intraprendere questa via è perché per la prima volta mi sono sentito solo, esporre un mio problema, essendo visto da tanti ragazzi, poteva aiutare e far sì che qualcuno si potesse ritrovare in quella situazione. A me piace fare del bene, aumenta il mio ego e questa è una sincerità, mi sento meglio" ha raccontato nella sua prima intervista televisiva. Conosciuto per essere stato il fidanzato di Belen Rodriguez, diventato poi padre della figlia Luna Marì, la loro storia non è durata a lungo:

Io non sono stato conosciuto per questo video, non che fosse un dramma, ma ho sempre cercato di dividere la vita privata con la mia vita. Dovevo per forza a un certo punto raccontare qualcosa della mia vita privata che avesse davvero valore. La gente si è fatto di me uno stereotipo di ragazzo, bello e superficiale. C'era bisogno di dare voce alla mia voce.

Ho un problema al pancreas, ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano, queste malattie molte volte vengono scaturite da se stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l'alimentazione riesco a vivere normalmente.

Lui non sapeva cosa fosse il dolore: "Mi sono sempre sentito un supereroe, non ho mai avuto neanche la febbre. Quando ho iniziato ad avere i dolori mi sono incuriosito, sapevo che più tempo passava più aumentava". Si è spaventato, ha spiegato, perché oggi è padre: "Ero spaventato anche del fatto di avere problemi e quindi far vivere un momento di difficoltà".

Nel vedere le immagini della figlia Luna Marì, nata dalla relazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese è scoppiato in lacrime. Poi ha commentato:

Io continuo a respirare grazie a mia figlia, mi sento davvero molte volte in un film. È la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto. Mi piaccio grazie a lei, sono davvero tanto felice. Lei mi ha fatto capire che tutto il resto è superficiale.

