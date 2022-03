24 mar 2022 14:01

“HO UN RARO TUMORE NEUROENDOCRINO AL PANCREAS” – LE PRIME PAROLE DI FEDEZ DOPO L’INTERVENTO – “MI SONO DOVUTO SOTTOPORRE AD UN INTERVENTO CHIRURGICO DURATO 6 ORE PER ASPORTARMI UNA PARTE DEL PANCREAS (TUMORE COMPRESO). UNO DI QUELLI CHE SE NON LI PRENDI PER TEMPO NON È UN SIMPATICO CONVIVENTE DA AVERE ALL'INTERNO DEL PROPRIO CORPO. ORA STO BENE E NON VEDO L'ORA DI TORNARE A CASA DAI MIEI FIGLI. CI VORRÀ UN PO'...."