“HO SPERATO NELL’IMPOSSIBILE MA ALLA FINE QUESTO MALEDETTO VIRUS È VENUTO A BUSSARE ALLA PORTA”- IL DOLORE DI ROVAZZI PER LA MORTE DEL NONNO: “HO CREDUTO FINO ALL’ULTIMO CHE FOSSI L’UNICO IN GRADO DI SCAMPARE A QUELLA MALEDETTA FIGURA OSCURA CON LA FALCE IN MANO. NON TE LO MERITAVI” – FIORDALISO: “TI SEI PORTATO VIA LA MAMMA, MA NON IL PAPÀ. E ANCH’IO SONO GUARITA, VAFFANCULO CORONAVIRUS”

“Ho sperato nell’impossibile, ho creduto fino all’ultimo che fossi l’unico in grado di scampare a quella maledetta figura oscura con la falce in mano. Mi sbagliavo. La morte piano piano prende tutti, non capisco perchè debba prendere sempre prima del dovuto tutti quelli a cui tengo”. Inizia così il toccante messaggio pubblicato su Instagram da Fabio Rovazzi per annunciare la morte del nonno a causa del coronavirus.

Il cantante condivide alcuni scatti della sua infanzia, che li ritraggono insieme, e sfoga la sua rabbia e il suo dolore per questo virus che si è portato via quel nonno che per lui è stato come un padre. “Ho fatto il possibile, l’impossibile e l’impensabile…. ma alla fine questo maledetto virus ti è venuto a bussare alla porta. E fidati quando ti dico che non te lo meritavi – scrive Rovazzi nel lungo post – . Con te ho passato gran parte della mia infanzia e credo che tutto quello che sono oggi per la stragrande maggioranza lo devo a te. Sei l’uomo che mi ha insegnato tutto. Mi hai insegnato che la fortuna non esiste. Mi hai insegnato che la tenacia e la forza di volontà sono alla base di tutto”.

“Sei partito da gommista e sei volato in Argentina diventando dirigente di una delle più grosse multinazionali del mondo. Sei sempre stato il mio esempio di vita e lo sarai sempre nonostante l’assenza di quest’ultima – ha iniziato a ricordare Rovazzi, rimasto orfano di padre anni addietro – . Dentro di me sapevo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato ma… scusami non riuscirò mai ad abituarmi a queste cose. Ogni volta che succede una parte di me crolla e un altra diventa più forte perchè sa che dovrà andare avanti sempre più sola.

Ne hai passate tante negli ultimi anni, ti ho visto sparire a poco a poco nella nebbia e nell’ultimo periodo sono venuto a trovare solo il tuo ricordo… – ha rivelato, lasciando intendere che il nonno fosse malato da tempo – .Tramandare i ricordi è stato fondamentale per te: penso che tu sia l’unico nonno al mondo che in eredità mi ha lasciato terabyte di video storici di famiglia, con annesse lettere e spiegazioni di ogni situazione”.

“Hai sempre filmato tutto, chissà da chi ho preso la passione per i video – ha concluso Rovazzi – . Sei sempre stato orgoglioso di me, ma non ti sei mai reso conto che quello che sono diventato è solo grazie a te. Grazie di cuore, sei stato il miglior nonno che si possa desiderare”.

FIORDALISO E IL POST CHE COMMUOVE

Fiordaliso ha iniziato la mattinata di giovedi postando sui suoi social un cuore con i colori dell’Italia e dentro la sagoma del nostro stivale. Nel testo, però, c’era tutta la sua sofferenza. Infatti, termina con: «Vaff… Coronavirus».

La cantante, il cui vero nome è Marina Fiordaliso, scrive di aver perso la sua cara mamma proprio a causa del Covid-19. L’artista 64 enne, che recentemente abbiamo visto impegnata nella pièce teatrale tratta dal film premio Oscar «Sul lago dorato» insieme a Corinne Clery e Gianfranco D’Angelo, è originaria di Piacenza. L’Emilia Romagna è, tra le regioni italiane, una delle prime a essere stata ferita dall’incubo del Coronavirus e anche una con il più alto numero di vittime.

La partecipazione a Bake off Italia

Con la mamma Carla, l’artista aveva un rapporto stretto e complice, come avevano dimostrato partecipando insieme a «Bake Off Italia-Celebrity Edition» nel 2017. La cantante dall’animo sempre rock è la prima di sei figli. Dall’inizio dell’incubo virus del che ha sconvolto il mondo intero, aveva da subito iniziato a fare post su Instagram per sensibilizzare i suoi fan in merito all’emergenza. L’ultimo risaliva al 12 marzo. Poi quello di oggi in cui svela di essersi ammalata anche lei: «Ti sei portato via la mia mamma. Io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata ((ora guarita). Ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto. È guarito. Vaff Coronavirus». Le condoglianze stanno arrivando in moltissime da parte dei suoi follower e colleghi.

