“HO VISTO GRAN PARTE DEL RESTO DEL MONDO: ROMA È LA LUCE!” – RUSSEL CROWE TORNA A ROMA PER RITIRARE IL PREMIO SPECIALE DURANTE LA XX EDIZIONE DI “ALICE NELLA CITTÀ”, SEZIONE AUTONOMA ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA DEDICATA AI PIÙ GIOVANI (E PURE PER FARSI DU' SPAGHI ALLA CARBONARA) - A ROMA L'ATTORE (TALMENTE PARA-GURU CHE SI E' FATTO RITRARRE CON LE SCIARPETTE DELLA ROMA E DELLA LAZIO) LANCERÀ ANCHE LA SUA NUOVA OPERA "POKER FACE" - VIDEO

Simona Antonucci per “il Messaggero”

Il Gladiatore torna nell'arena. Russell Crowe, che vinse un Oscar nel 2001 grazie al ruolo di Massimo Decimo Meridio e alle sue lotte all'ultimo sangue dentro il Colosseo, sarà presto a Roma, ospite d'onore della XX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata agli esordi, al talento e ai più giovani, in programma dal 13 al 23 ottobre.

Al festival, diretto da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, dopo le splendide vacanze romane di questa estate, l'attore ritirerà il Premio Speciale in occasione del ventennale di Alice nella Città e parteciperà a una masterclass aperta alle scuole di cinema e al pubblico: al suo segnale si scatenerà un inferno di fan.

Venti anni di storia che non potevano trovare testimonial più appassionato, pronto a mostrare al pubblico il suo nuovo film da regista Poker Face, girato a Sydney durante il lockdown.

«Siamo particolarmente felici di poter premiare Russell Crowe in occasione del ventennale della nostra manifestazione, un attore non solo molto amato, ma anche simbolicamente legato alla nostra città, un grande protagonista che è riuscito a portare l'immagine di Roma nel mondo», commentano gli organizzatori.

È infatti un legame speciale quello che unisce la Capitale al divo attore neozelandese, 58 anni. Non a caso Roma è stata scelta anche per il lancio mondiale della sua opera seconda Poker Face (che rimanda ad una storica hit di Lady Gaga), un thriller diretto dallo stesso Crowe, e interpretato con Liam Hemsworth, che sarà proiettato in anteprima ad Alice nella Città in coproduzione con la Festa del Cinema.

Il film segna il suo ritorno dietro la macchina da presa otto anni dopo l'esordio con The Water Diviner, film che si aggiudicò l'Oscar australiano come miglior film nel 2015. Budget da 12 milioni di dollari, il debutto di Crowe, ispirato a fatti realmente accaduti, è la storia del viaggio di un uomo che cerca di trovare i suoi figli, morti in una battaglia della prima guerra mondiale, per riportarli a casa e dare loro una degna sepoltura.

La nuova avventura di Crowe è invece un thriller. L'attore, che è anche co-autore della sceneggiatura con Stephen M. Coates, interpreta un giocatore d'azzardo miliardario che offre ai suoi migliori amici la possibilità di vincere più denaro di quanto ne abbiano mai sognato. In cambio, però, dovranno rinunciare a ciò che hanno protetto per tutta la vita, i loro segreti.

Jake (interpretato da Russell) gioca con i suoi compagni d'infanzia riuniti nella sua tenuta una partita di poker ad alto rischio: tra amore e amore, Russell avrebbe escogitato uno schema per punirli. Nel cast anche Rza del Wu-Tang Clan e Elsa Pataky. Poker Face sarà distribuito in Italia da Vertice 360 e uscirà nei cinema a fine novembre.

