"IDRIS ERA INCONTENIBILE. UNA PERSONA DI GRANDE SIMPATIA E SCHIETTEZZA" – FABIO FAZIO RICORDA IDRIS SANNEH, CHE LANCIÒ COME OPNIONISTA A "QUELLI CHE IL CALCIO", MORTO IERI A 72 ANNI

MORTO GIORNALISTA IDRIS: FAZIO, MANCHERAI TANTISSIMO

(ANSA) - "Caro Idris, quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo". Lo scrive su twitter Fabio Fazio.

FABIO FAZIO RICORDA IDRIS, 'UNA PERSONA DI GRANDE SIMPATIA'

Alla rassegna La Terrazza di San Casciano dei Bagni, salotto culturale senese, Fabio Fazio, commosso, ha ricordato l'amico Idris Sanneh, tifoso juventino di Quelli che il calcio, scomparso il 4 agosto: "Una persona di grande simpatia, generosità, schiettezza. In quel mondo paludato del calcio arrivò quella trasmissione dove c'era un inviato della borsa che andava negli stadi, una suora che urlava come una pazza, Idris che era incontenibile: è stata una rivoluzione vera", ha detto il conduttore.

Fazio, appena passato al canale 9 del gruppo Warner Bros - Discovery Italia, ha anche svelato anticipazioni sul nuovo show che sarà ancora intitolato Che tempo che fa: "Sarà ospite fissa Ornella Vanoni che rivelerà il suo diario segreto. È per il pubblico giovane perché non conta l'età anagrafica, ma la sua imprevedibilità perché lei è davvero capace di tutto".

In trasmissione ci sarà anche Nino Frassica, oltre alle già annunciate Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il conduttore ha ricostruito infine la separazione dalla Rai: "Quando hai un contratto d'affitto in scadenza e non ti viene rinnovato, nonostante mesi di trattative che improvvisamente si interrompono, se arriva l'occasione di essere accolti in un'altra casa ospitale si va in quella casa dove ho trovato un ambiente davvero entusiasta", ha dichiarato Fazio, riferendosi a Discovery Italia, per poi ammettere di trovarsi spesso in difficoltà con il suo inglese.

IDRIS MORTO, MARINO BARTOLETTI: “MI CHIAMAVA MUZUNGO, MIO GRANDE FRATELLO. GLI VOLEVANO TUTTI BENE”

«Mi chiamava Muzungo, il mio grande fratello. Era una persona di una bontà e generosità uniche”. Marino Bartoletti ricorda così Edrissa Sanneh, noto a tutti come Idris, tifoso juventino lanciato da ‘Quelli che il calcio’ che è scomparso venerdì a Brescia all’età di 72 anni.

“Il suo personaggio nacque in un modo molto particolare: avevo presentato ad Angelo Guglielmi, direttore di Rai Tre, il progetto di ‘Quelli che il calcio’. Avevo ipotizzato personaggi un po’ particolari, quasi di fantasia. Non sapevo che uno di questi esisteva davvero: pensavo a un extracomunitario colto e simpatico, il regista Paolo Beldì mi disse che conosceva la persona giusta per quel ruolo. Lo provammo nel numero zero e non uscì più dalla trasmissione. Perdo un amico di una umanità unica, che si spendeva con generosità ogni volta che lo coinvolgevo in un progetto. L’avevo sentito qualche settimana fa. L’eredità più bella che lascia è l’amore di tutti nei suoi confronti: in un paese che è sempre spaccato dal tifo, a lui volevano bene tutti".

