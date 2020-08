“LE IENE PER NADIA” – QUESTA SERA LA PUNTATA SPECIALE DEDICATA A NADIA TOFFA, A UN ANNO DALLA SCOMPARSA: IL PRIMO SERVIZIO IN CUI VESTIVA I PANNI DELL'INVIATA, LA PRIMA CONDUZIONE, GLI ESORDI TV, LE INCHIESTE PIÙ CLAMOROSE, MOMENTI DI GIOIA, MA ANCHE TESTIMONIANZE DI CHI HA VISSUTO DA VICINO LA SUA MALATTIA – LA MADRE MARGHERITA: “IL LUOGO DI SEPOLTURA LO SAPPIAMO SOLO IO E MIO MARITO E NON LO DIREMO MAI. ABBIAMO IL TERRORE CHE POSSANO PORTARCELA VIA…”

«Quella di stasera non è televisione, ma un atto d'amore. Le Iene, la sua seconda famiglia, mettono in campo tutto, video, cuore, testimonianze, immagini, per Nadia Toffa, morta un anno fa a quarant' anni. «Parleranno tutte le persone che hanno lavorato con lei, che normalmente stanno dietro la telecamera, non sanno stanno qui, dove sono seduto io e dove non sappiamo stare, ossia davanti.

Ci costa moltissimo, lo facciamo solo per lei». Parola di Davide Parenti, che prima l'ha voluta come inviata e poi come conduttrice: così si apre stasera su Italia 1 Le Iene per Nadia, la puntata speciale dedicata all'amica scomparsa. Ci sono il primo servizio in cui vestiva i panni dell'inviata, la sua prima conduzione, gli esordi tv, momenti di gioia, ma anche testimonianze di chi ha vissuto da vicino la sua malattia.

sul campo Ci sono le sue inchieste più clamorose: la storia di Gabriella Mereu, la dottoressa miracolosa che utilizzava un pendolo "magico" per guarire i pazienti da ogni malattia (2015); l'inchiesta a difesa del "Made in Italy" per cui Nadia volò fino a Pechino e alcuni momenti del ritorno in onda di questa prima edizione senza di lei.

La toccante intervista a Silvia Toffanin per Verissimo (2018), il premio che vinse come migliore giornalista tv dell'anno (2015) grazie al reportage, realizzato con Gaston Zama, sulle violenze del califfato; il servizio in cui provò la "dieta Mima Digiuno" del Prof. Valter Longo e la partecipazione allo show Vi dedico tutto di Biagio Antonacci.

Stasera si racconta il modo di parlare atipico di Nadia: lei manteneva la distanza di un solo centimetro dall'interlocutore. Quando morì, ci fu una puntata indimenticabile: 100 iene storiche, da Afef a Simona Ventura, si stringevano in un abbraccio unico per lei. Max Ferrigno, che insieme a Davide Parenti organizzò la reunion (senza prove nè copione), racconta: «Non credo ci possa venire una cosa ugualmente bella se la riprovassimo altre mille volte».

«Alessia Marcuzzi prima del suo discorso di apertura era davvero emozionata, si sentiva addosso una responsabilità molto grossa perché non voleva rappresentare il dolore di tutti». «Qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, non perde mai», si legge alla fine.

È stato nel 2009 il primo servizio di Nadia da inviata. Lo fece con l'autore Riccardo Festinese, che ricorda: «Aveva questa pettinatura pazzesca e parlava un bresciano insopportabile che cercavamo di strapparle via! Il capo (Davide Parenti, ndr) mi disse, prendi questa qui e falle fare questo pezzo». Due anni dopo fu aggredita. «Lei ha pianto ma non ha voluto che il suo pianto fosse messo all'interno del filmato, considerandola una debolezza», racconta l'autore Marco Fubini. Era il 2011. «Le aveva prese da 4 uomini e aveva capito che il lavoro che aveva iniziato a fare era un lavoro pieno di pericoli», ricorda Parenti.

Poi ci fu l'impegno per l'Ilva e Taranto. Un impegno talmente grande che l'ha portata a ricevere la cittadinanza onoraria. Lo stesso anno, l'inchiesta sulla Terra dei Fuochi. La giornalista spiegava, attraversando i luoghi contaminati tra Caserta e Napoli, quanto marcio ci fosse in quelle terre, e l'entità del danno. Mostrò come il cibo coltivato fosse contaminato e reso tossico a causa dello sversamento di rifiuti accumulatisi nel corso degli anni.

il primo malore Poi arriva il maledetto 2 dicembre 2017, il primo malore. Nicola Savino, Matteo Viviani e Giulio Golia diedero la notizia in diretta. Presto scopre il male incurabile, ma decide di non smettere di lavorare. Davide Parenti: «E poi ci fu l'ultima puntata che riuscì a fare, il 5 maggio del 2019. Lei normalmente entrava in scena camminando, però non riusciva più a farlo, per cui, con le telecamere spente, l'aiutammo a raggiungere il centro del palco. Partì il balletto e lei era presente, non in grado di muoversi, ma in grado di sorridere».

Margherita, mamma di Nadia, parla spesso della figlia "guerriera". «Oggi esce sua canzone inedita, l'aveva incisa pochi mesi prima della morte, a marzo del 2019». Al Giornale di Brescia, aggiunge un dettaglio sconvolgente circa il luogo di sepoltura della figlia. «Lo sappiamo solo io e mio marito e non lo diremo mai. Perché abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. Non riuscirei più a vivere. Abbiamo avuto il permesso dal Vescovo e l'abbiamo sepolta in luogo che resterà segreto».

