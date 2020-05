“LE IENE” PRESE A MORSI - “REPUBBLICA”: “CHE SPASSO PER LA GUERRA CIVILE FRA DUE IENE. COME NEL CASO DI GIULIO GOLIA COL CAPO DI CENERE COSPARSO DI FRONTE A "TERRONI" CHE LO ACCUSAVANO, VIDEO ALLA MANO, DI VEDERLI CON L'OCCHIO BERGAMASCO DI FELTRI. GIULIO SPERAVA DI CUCINARSI CON APPOSITA INTERVISTA UN VIDEO BLOGGER D'ISCHIA CHE AVEVA CRITICATO LE FELTRI-IENE IN MODO DURO. SENONCHÉ QUELLO, MANGIATA LA FOGLIA, SI PRESENTA ALL'INCONTRO CON…” - VIDEO

Stefano Balassone per “la Repubblica”

GIGI LISTA E GIULIO GOLIA

Le Iene (Italia1), quale che sia il merito dell'argomento o della situazione in cui si addentrano, sono tra quelli che hanno per stile di dire pane al pane e vino al vino.

Simili ad altri per argomenti, per il linguaggio percussivo, gli inseguimenti, le domande fuori tiro a fanalini di coda che svaniscono. Ma diversi, in aderenza al format preso in Spagna, per la divisa in stile Tarantino e, tra un servizio e il successivo, i siparietti trullallero trullallà. Risate e informazione si allineano con somma cura in questo esatto ordine di attesa di quanto ci si aspetta da Le Iene. Come nell'ultima puntata.

Dapprima abbiamo vissuto l'indignazione per quell'anonimo foglio stampato in casa con cui un vicino se la prendeva con l'infermiera, ritenuta, in quanto tale, untrice. Al che la iena ha pensato di offrire a tutti i vicini una bis occasione di dir la loro mediante un bigliettino manoscritto, ma non firmato.

Guarda caso, tutti a esprimere liriche di stima, compreso l' ignoto ma prudente reprobo. Ma noi intanto avevamo di che sogghignare scrutando le tracce lombrosiane dell' ipocrita e vigliacco in quei malcapitati esposti in video. Ci appagava, noi per primi, rimestare nelle vicende altrui, da brave iene che divorano i lasciti che altri prima di loro hanno ammazzato.

Ancora sorrisi e beffe, ovviamente, per l' analisi spermografica del ragazzo ex Covid, che contava sull' essersi reso immune sia dal virus che dal rischio di mettere incinta la ragazza.

Cosa dire poi del Giulio Golia col capo di cenere cosparso di fronte a "terroni" che lo accusavano, video alla mano, di vederli con l' occhio bergamasco di V. Feltri.

Giulio sperava di cucinarsi con apposita intervista un video blogger d' Ischia che aveva criticato le Feltri-Iene in modo duro. Senonché quello, mangiata la foglia, si presenta all' incontro con tre telecamere tutte sue attivando all' istante lo schema dell' intrappolatore intrappolato. E il nostro spasso per la guerra civile fra due iene.