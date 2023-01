“INDOSSA LA T-SHIRT CHE PROMUOVE IL SUO PODCAST” - SELVAGGIA LUCARELLI MAZZOLA FEDEZ REO DI AVER INDOSSATO UNA MAGLIETTA "SPONSORIZZATA" NEL VIDEO POSTATO SUL SUO PROFILO INSTAGRAM IN CUI OMAGGIA GIANLUCA VIALLI – “SU QUELLO CHE HA DETTO FEDEZ PREFERISCO NON ESPRIMERE OPINIONI, SE NON SBAGLIO, IL SUO ACCORATO MESSAGGIO DI CONDOGLIANZE È TUTTO REALIZZATO CON LA T-SHIRT DEL SUO PODCAST, IN VENDITA SULLO STORE APPOSITO” – VIDEO

https://video.corriere.it/spettacoli/fedez-commosso-la-morte-vialli-mi-hai-tanto-te-ho-pianto-telefono/0fc6611c-8dcb-11ed-a8d9-c0827d0f659f

Da liberoquotidiano.it

selvaggia lucarelli fedez

Anche dal Nepal dove è in vacanza Selvaggia Lucarelli non perde occasione per polemizzare. Questa volta con Fedez "colpevole" di aver indossato una maglietta "sponsorizzata" nel video postato sul suo profilo Instagram in cui omaggia Gianluca Vialli. "Scusate, sono in Nepal e perdo pezzi, ma se non ho capito male Fedez ha accusato Serena Doe di fare pubblicità al suo podcast parlando di lui (che tra l’altro manco aveva citato) e del suo messaggio di cordoglio per la morte di Vialli", ha tuonato sempre su Instagram la Lucarelli. "Su quello che ha detto Fedez preferisco non esprimere opinioni, se non sbaglio, però, il suo accorato messaggio di condoglianze è tutto realizzato con la t-shirt del suo podcast, in vendita sullo store apposito".

fedez selvaggia

Ieri 6 gennaio, ricevuta la triste notizia della morte di Vialli, il rapper milanese, visibilmente commosso, aveva detto: "Pur non avendolo mai conosciuto di persona è stato straordinario perché mi ha dato una mano incredibile, abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento, per patologie diverse, però a me non era mai capitato nella vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento e mi ha dato una mano. Non dovuta ma incredibile. Avremmo dovuto vederci e ci eravamo promessi di fare una foto insieme con le nostre cicatrici".

fedez selvaggia