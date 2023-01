30 gen 2023 19:21

“IO IN GARA? NO, BASTA. MI VIENE L’ANSIA. NON INTENDO PIÙ PARTECIPARE ALLA SFIDA. SE MI VOGLIONO COME OSPITE MI CHIAMERANNO” - ORNELLA VANONI, OSPITE DI RTL 102.5, CONFESSA: “DUETTEREI CON DAMIANO, MA SENZA I MANESKIN, MI PIACE MOLTO MARRACASH TRA I GIOVANI. SEGUIRÒ GINO PAOLI, SIAMO RIMASTI MOLTO LEGATI…”