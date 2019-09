“IO E GIANNI SPERTI SIAMO ACCOMUNATI DALLA CAPACITA’ DI GUADAGNARE IN TV SENZA FARE UN CA**O” – L’AUTOIRONIA DI PAOLO BARALE, OSPITE DELLA PUNTATA SPECIALE DEL 'COSTANZO SHOW' DEDICATA A MIKE - NON MANCA LA FRECCIATINA ALL’EX MARITO: "ALL’EPOCA NON SI FACEVA ANCORA LE SOPRACCIGLIA, NON AVEVA L’ESTETISTA" – L’ANEDDOTO SU MIKE: “QUANDO ANDAI VIA PER FARE ‘LA SAI L’ULTIMA’ SI ARRABBIÒ. MI ACCUSÒ DI…”- VIDEO+FOTO+CALENDARIO D'ANTAN

Stefania Rocco per tv.fanpage.it

paola barale gianni sperti

Durante la puntata speciale del Maurizio Costanzo Show dedicata all’indimenticabile Mike Bongiorno, la valletta storica Paola Barale si è sottoposta alle domande di Pio e Amedeo. Il duo comico, improvvisando uni dei quiz cari a Mike, ha pungolato la conduttrice sul precedente matrimonio con Gianni Sperti. Lei, stando al gioco, ha risposto: “Siamo accomunati dalla capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca***”.

Paola Barale, storica valletta di Mike Bongiorno, ha preso parte alla puntata del Maurizio Costanzo Show dedicata all’indimenticabile conduttore scomparso. Ospiti del giornalista e conduttore anche Pio e Amedeo, duo comico leccese diventato particolarmente famoso per la sua irriverenza. Una prova in tal senso è arrivata dal quiz improvvisato dai due che, ricalcando lo stile di Mike, hanno chiesto a Simona Ventura di sottoporsi una serie di domande. L’ultima riguardava proprio la Barale e il matrimonio con Gianni Sperti, un argomento che l’ex valletta di Mike non tocca mai volentieri.

Le battute di Paola Barale su Gianni Sperti

paola barale gianni sperti

Rivolgendosi alla Ventura, Pio e Amedeo hanno chiesto: “Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca***”. Cavando fuori d’impaccio la collega Simona Ventura, è stata proprio la Barale a rispondere:

Paola Barale ricorda Mike Bongiorno

paola barale gianni sperti

Anche la Barale, che per 7 anni fu valletta di Mike Bongiorno, ha quindi ricordato il grande conduttore scomparso: “Ho lavorato con Mike per 7 anni e quando andai via per fare La sai l’ultima si arrabbiò moltissimo. La rete mi offrì di fare questo programma con Gerry Scotti ma mi fu comunicato che a Mike avrei dovuto dirlo io. Lui sul momento accusò il colpo, non fu molto contento ma registrammo la puntata e andò a casa. Il giorno dopo tornò secondo copione e mi fece una piazzata, la più grande della mia vita. Mi disse delle cose forti, come un padre che sgrida la figlia. Mi accusò di volerlo lasciare perché avevo un interesse per Gerry. Non era vero. Ci rimase molto male per tutta la situazione”.

paola barale gianni sperti paola barale paola baralee mike bongiorno 8 paola barale 9 PAOLA BARALE paola baralee mike bongiorno 6 PAOLA BARALE PAOLA BARALE paola barale paola barale paola barale 2 paola barale 1 paola barale a non disturbare 5 paola barale a non disturbare 6 paola barale paola baralee mike bongiorno 1 paola baralee mike bongiorno 2 paola baralee mike bongiorno 3 paola baralee mike bongiorno 4 paola baralee mike bongiorno 5 paola baralee mike bongiorno 7 paola barale 2 paola barale 3 paola barale 12 paola barale 7 paola barale 1 paola barale costanzo barale costanzo barale paola barale paola barale 1 paola barale 5 paola barale 6 paola barale 6 paola barale 4 paola barale 5 paola barale 16 paola barale 14 paola barale 15 paola barale 10 paola barale 11 paola barale