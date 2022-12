“IO MANGIO TRE UOVA E DICO P… MADONNA, HO MANGIATO TRE UOVA”. RICCARDO FOGLI RISCHIA GIÀ LA SQUALIFICA AL GF VIP: IL NUOVO CONCORRENTE ENTRATO IERI SERA STAMATTINA SI SAREBBE LASCIATO SCAPPARE UNA BESTEMMIA CONTRO LA MADONNA. IL VIDEO GIÀ CIRCOLA SU TWITTER: SI PARLA DI CASO SIMILE A QUELLO DI PREDOLIN – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

riccardo fogli gf vip

Riccardo Fogli rischia già la squalifica al GF Vip: il nuovo concorrente, entrato ieri sera nel corso della puntata, stamattina raccontando le sue colazioni ha detto: “Io mangio tre uova e dico (…) Madonna, ho mangiato tre uova. Il video già circola su Twitter. Episodio analogo è capitato nel 2017, quando Marco Predolin fu squalificato dal Grande Fratello VIP per aver imprecato contro la Madonna. Anche se in questo caso non si capisce bene cosa dica Riccardo Fogli…