“IO NON VOLEVO DIVENTARE FAMOSO, DOVEVO” – AL PACINO, OSPITE A "CHE TEMPO CHE FA", RACCONTA I SUOI ESORDI NEL MONDO DEL CINEMA: "NON L'HO FATTO PER IL SUCCESSO. PENSAVO SOLO: 'SE QUESTA COSA FUNZIONA SARÀ UNA RETE DI SALVATAGGIO'. ED È ANDATA COSÌ, LA RECITAZIONE MI HA SALVATO LA VITA" - LA SUA AUTOBIOGRAFIA, "SONNY BOY": "PER MOLTO TEMPO SONO STATO ZITTO, NON HO MAI DETTO NULLA E ALLA FINE HO PARLATO. MI SONO DETTO: 'PER QUANTO ANCORA SARÒ VIVO?'" - A FINE PUNTATA FABIO FAZIO CONGEDA L'ATTORE DICENDOGLI: "TRA POCO LA LASCIO, COSÌ VA A PRANZARE” E IN STUDIO CALA IL GELO… - VIDEO

AL PACINO A CHE TEMPO CHE FA

1. AL PACINO: «LA RECITAZIONE MI HA SALVATO LA VITA. NON VOLEVO DIVENTARE FAMOSO, DOVEVO»

Al Pacino è stato l’ospite d’onore a Che Tempo che fa. Il premio Oscar ha scelto il programma di Fabio Fazio per presentare la sua autobiografia, “Sonny Boy”, disponibile dal 15 ottobre.

L’AUTOBIOGRAFIA

[…] «È una specie di libro di ricordi, è una memoria. Per molto tempo sono stato zitto, non ho mai detto nulla e alla fine ho parlato. Mi sono detto: "Per quanto ancora sarò vivo?". Però non so perché l’ho scritto, a volte penso che non avrei dovuto scriverlo. Spero solo che i lettori amino questo libro e si divertano. La mia vita è stata lunga e particolare con un sacco di cose che mi sono capitate», ha dichiarato Al Pacino.

«IO NON VOLEVO DIVENTARE FAMOSO, DOVEVO»

In collegamento da Los Angeles Al Pacino ha raccontato un episodio che descrive come l’arte e la recitazione abbiano rappresentato una svolta nella sua vita. «Un collega mi chiese come avevo fatto a essere famoso. "Io l’ho sempre voluto", mi disse e io gli risposi: "Tu volevi, io dovevo"». Una frase emblematica che l’attore americano ha spiegato in modo più approfondito: «Per me riuscire a entrare nel mondo dell'arte non era per il successo, io pensavo solo: "Se questa cosa funziona sarà una rete di salvataggio”. Ed è andata così, la recitazione mi ha salvato la vita».

Cresciuto nel Bronx, Al Pacino è riuscito a uscire vivo – contrariamente a molti suoi amici - da un quartiere difficile grazie alla madre e alla nonna, che lo hanno sempre sostenuto nella sua scelta di fare l’attore. […]

2. CHE TEMPO CHE FA, MOMENTO DI GELO TRA AL PACINO E FAZIO: "MODO PER SBATTERMI VIA". LA REAZIONE

Estratto da www.today.it

Ieri sera, 20 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa il programma di Fabio Fazio sul Nove. Tra gli ospiti anche una grande star internazionale: Al Pacino. […] La star di Hollywood era particolarmente propensa a rispondere alle domande e ha rivelato anche alcuni aneddoti legati ai suoi colleghi, spesso interrompendo Fazio. Il conduttore arrivato alla fine dell'intervista ha quindi provato a chiuderla così: "Adesso è domenica e da lei è ora di pranzo, tra poco la lascio così va a pranzare".

Una frase che doveva essere un congedo 'delicato', ma che invece non è stata recepita in tal modo da Al Pacino, che forse resosi conto di essersi dilungato troppo ha poi dichiarato: "Ah, grazie, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma. No, va bene, probabilmente non c'è più tempo. Ma quando inizio a parlare, poi è difficile farmi smettere. Ma vi voglio bene Italia". Il conduttore ha poi provato a togliere l'imbarazzo invitando ufficialmente Al Pacino in studio e per fortuna l'attore ha accettato di buon grado. […]

